Google за неделю заблокировал более 18 миллионов мошеннических писем о коронавирусе
Отдел киберзащиты технологической компании Google за прошлую неделю, 6-12 апреля, заблокировал в мире более 18 миллионов мошеннических писем, которые отправлялись злоумышленниками от имени государственных органов здравоохранения и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
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Об этом сообщила пресс-служба компании в своем официальном блоге.
Кроме этого, за этот период Google заблокировал 240 миллионов спам-сообщений, с помощью которых правонарушители пытались заполучить финансовые средства пользователей интернета.
В компании подчеркнули, что для обеспечения конфиденциальности данных пользователей нужно соблюдать правила кибербезопасности, в частности избегать загрузки неизвестных файлов.
Как сообщал УНИАН, компания Google с 3 апреля публикует отчеты о перемещениях людей в 131 стране мира, чтобы помочь организациям здравоохранения отслеживать скопления людей в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Также Google инвестирует 800 миллионов долларов в борьбу с пандемией коронавируса.
Справка УНИАН. Google - глобальная технологическая компания в составе холдинга Alphabet, инвестирующая в интернет-поиск, облачные вычисления и рекламные технологии. Является одной из крупнейших технологических компаний мира.