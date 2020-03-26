Viasat призывает препятствовать развитию пиратства в Украине

Культура легального потребления контента давно внедрена в европейских странах и служит важным стимулом для развития телевизионных рынков.

Оператор спутникового телевидения Viasat призывает украинцев пользоваться услугами официальных провайдеров и препятствовать развитию пиратства в стране.

Как сообщили в Viasat, культура легального потребления контента, как и любого другого продукта, давно введена в европейских странах и служит важным стимулом для развития телевизионных рынков: «Следуя европейскому примеру, украинское телевидение тоже активно внедряет меры, нацеленные на содействие развитию качественного телевидения в Украине. Одним из таких шагов стало кодирование спутникового телевизионного сигнала, которое является важным инструментом в борьбе с нелегальным использованием и распространением телевизионного контента без разрешения его правообладателей».

По экспертным подсчетам Viasat, по состоянию на сегодня более 1,000,000 абонентов спутникового телевидения в Украине продолжают использовать пиратские сервисы для получения бесплатного доступа к просмотру отечественных телеканалов на спутнике, или так называемый кардшаринг.

Он является ненадежным способом просмотра ТВ, ведь провайдеры-пираты не имеют договоров с правообладателями, согласно которым они могли бы транслировать каналы на законных основаниях, а поэтому, фактически, они воруют телевизионный спутниковый сигнал и предлагают его абонентам за деньги. При этом, абоненты могут не подозревать, что пользуются услугами мошенников. Таким образом, пираты подвергают абонентов на риск в любой момент остаться без доступа к телевидению в случае их обнаружения и отключения правообладателями, а себя – на перспективу быть привлеченными к уголовной ответственности за содеянное правонарушение.

После кодирования спутникового сигнала 23-х телеканалов ведущих украинских медиагрупп, которое состоялось 29 января 2020 года и существенно уменьшило возможности пиратов, государство вместе с медиагруппами и спутниковыми операторами начало новый этап активной борьбы с кардшаринговыми и другими нелегальными сервисами бесплатного доступа к закодированного спутникового сигнала.

Сейчас, на разных уровнях разрабатываются и внедряются соответствующие действия. Так, уже в ближайшие недели официальный оператор спутникового телевидения Viasat закроет систему кодирования NDS, которая не соответствует новейшим стандартам безопасности спутникового вещания. Соответственно, зрители, которые пользуются услугами пиратских сервисов и получают доступ к телевидению путем «излома» кодирования, останутся без доступа к большинству телеканалов. Новая система кодирования спутникового сигнала Verimatrix является значительно надежнее и прогрессивнее, а потому не поддается раскодированию нелегальными тюнерами, что не имеют соответствующего функционала.

«Для того, чтобы вовремя обеспечить своих абонентов необходимыми тюнерами, Viasat провел замену старого оборудования на тюнеры новых моделей, поддерживающих систему кодирования Verimatrix, а потому все они в полной мере могут наслаждаться просмотром любимых телепродуктов, не переживая о внезапном отключении. Мы надеемся, что благодаря совместным усилиям всех участников телевизионного рынка, и в первую очередь – абонентов, которые сознательно будут выбирать легальное, пиратское телевидение исчезнет как явление, и произойдет это уже в ближайшем будущем», − прокомментировал Антон Юрьев, директор по продажам Viasat.

В Viasat обратили внимание, что для того, чтобы получить легальный доступ к закодированным телеканалам, абонентам необходимо подключиться к услугам официального провайдера спутникового телевидения и установить тюнер с поддержкой системы кодирования Verimatrix – такие тюнеры содержат маркировку «УТБ».

«Узнать больше о том, как подключиться к официальному спутниковому оператору, возможно в Центре информационной поддержки Viasat по телефонам 068/050/093 170 82 82», – говорится в сообщении Viasat.