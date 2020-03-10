Эпидемия коронавируса обрушила продажи Apple в Китае

Компания Apple в феврале 2020 года в Китае продала на 54,7% смартфонов меньше, чем в прошлом году.

Американская компания Apple в феврале продала в Китае менее полумиллиона смартфонов на фоне эпидемии коронавируса.

Читайте такжеApple предупредила о дефиците комплектующих и запасных iPhone для обмена из-за коронавируса

Об этом сообщает Liga.net со ссылкой на Китайскую академию информационных и коммуникационных технологий (САIСТ).

"Всего в феврале бренды мобильных телефонов поставили в КНР 6,34 миллиона устройств, что на 54,7% меньше, чем в феврале 2019 года (14 миллионов). Объем поставок смартфонов Apple уменьшился до 494 000 - с 1,27 миллиона единиц в феврале прошлого года. В январе поставки Apple составили чуть более 2 миллионов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что наибольшее падение пришлось на смартфоны с Android, в частности, устройства от компаний Huawei Technologies и Xiaomi, которые cовокупно уменьшили поставки из 12,72 миллиона единиц в феврале прошлого года до 5,85 миллиона смартфонов в феврале этого.

Как сообщал УНИАН, ранее производство iPhone в Китае оказалось под угрозой из-за коронавируса. В Китае из-за эпидемии закрыли фабрики по производству продукции компаний Samsung, Apple и других производителей.

Кроме того, в феврале компания Apple сообщила о резком падении спроса на iPhone в Китае.