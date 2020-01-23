В Британии предлагают ограничить роль Huawei в создании сети 5G - Reuters

Эта корпорация ранее оказалась в центре скандала, связанного с техническим шпионажем и сбором секретных данных с помощью своего оборудования.

Британские власти официально рекомендовали предоставить китайской корпорации Huawei ограниченное участие в процессе запуска пятого поколения мобильной связи (5G) на территории Соединенного Королевства.

Читайте такжеHuawei обвиняют в получении $75 миллиардов от правительства Китая: компания все отрицает

Об этом в четверг сообщает Reuters со ссылкой на источники.

"Решение было принято на совещании представителей ведущих правительственных ведомств и служб безопасности в преддверии заседания британского Совета национальной безопасности, который на следующей неделе определит, какое именно оборудование Huawei будет задействовано в создании 5G", - говорится в сообщении.

Британское правительство планировало заключить с Huawei контракт на поставку оборудования для сетей пятого поколения 5G, однако компания оказалась в центре скандала, связанного с техническим шпионажем и сбором секретных данных с помощью своего оборудования, и власти Соединенного Королевства решили взять паузу в этом вопросе.

Как сообщал УНИАН, 15 мая 2019 года президент США Дональд Трамп подписал указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты коммуникационной инфраструктуры Соединенных Штатов от иностранных угроз. В связи с этим Минторг страны с 17 мая внес Huawei в черный список из-за угрозы национальной безопасности. В корпорации на это заявили, что осуществляют коммерческую деятельность в соответствии с законом.

20 мая 2019 года Минторг выдал Huawei временную генеральную лицензию сроком на 90 дней, которая возобновляет право обеспечивать обслуживание сетей и предоставлять обновления программного обеспечения для ее мобильных устройств. 19 августа ее действие было продлено еще на три месяца.

В августе 2018 года Трамп подписал указ, который запретил правительственным ведомствам США использовать оборудование, произведенное Huawei и китайской компанией ZTE.