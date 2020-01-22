Дешевые смартфоны Samsung нового поколения получат 128 ГБ флэш-памяти

Представить смартфоны должны в феврале.

Компания Samsung уже начала обновлять линейку Galaxy A, выпустив модели Galaxy A51 и A71. На подходе множество других бюджетных и среднебюджетных смартфонов. В том числе и линейки Galaxy M.

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Как сообщается, в базе Wi-Fi Alliance уже прописались модели Galaxy M11 и Galaxy A11, которые будут одними из самых доступных в ассортименте Samsung.

При этом, что интересно, в максимальной конфигурации у обеих моделей будет по 128 ГБ флэш-памяти, чего ранее в этом сегменте не встречалось, пишет ixbt.com.

Также известно, что оба выйдут сразу с Android 10 и One UI 2.0 из коробки, но это вполне ожидаемо. Представить смартфоны должны в феврале.