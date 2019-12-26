Приложения Huawei сравнили с Google Play: 45 тысяч против 3 миллионов

У китайского гиганта уже насчитывается около 1 миллиона разработчиков по всему миру, готовых создавать решения для экосистемы HMS.

В попытке отказаться от сервисов Google компания Huawei развивает собственный магазин приложений Huawei Mobile Services (HMS) и активно сотрудничает с индийскими разработчиками, чтобы предоставить пользователям аналоги популярных приложений Google.

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Об этом сообщает портал ITC.ua.

"Хотя ОС Android представляет собой систему с открытым исходным кодом AOSP (и Huawei может устанавливать её на свои смартфоны), Google самостоятельно предлагает ряд приложений и сервисов, которые не являются открытыми. К ним относятся Gmail, Chrome, Google Maps, Google Play, YouTube и т.д. Именно для таких приложений и нужно создать альтернативы, чтобы пользователи не испытывали никаких ограничений в работе с мобильными устройствами. Потому Huawei и занимается развитием собственной программной экосистемы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Huawei Mobile Services представляет собой набор базовых сервисов, предоставляемых китайской компанией. Он обеспечивает поддержку смартфонов, которые не могут использовать Google Mobile Services, и предоставляет сходные функции и возможности. В настоящее время в набор HMS включаются учётная запись Huawei, сообщения в приложениях, уведомления, проверка личности, сканирование и др.

Как сообщалось ранее, с 23 декабря в Китае стартовал открытый бета-тест Huawei Mobile Services и HMS Core Test. И как стало известно, на текущий момент экосистема HMS насчитывает около 45 тысяч приложений. Это очень мало по сравнению с магазином Google Play Store, который предлагает своим пользователям около 3 миллионов разнообразных (хотя иногда и дублирующихся) приложений.

Однако в Huawei планируют быстро сокращать отставание. По сообщениям СМИ, у китайского гиганта уже насчитывается около 1 миллиона разработчиков по всему миру, готовых создавать решения для экосистемы HMS. Компания также планирует создать поощрительный фонд в размере 1 миллиарда долларов, чтобы заинтересовать разработчиков в развитии экосистемы HMS.