Заработал на IP-телефонии: уроженец Одессы стал долларовым миллиардером

Состояние Шмуниса оценили в $1,3 млрд, основной источник — доля в компании RingCentral, занимающейся облачной телефонией.

Уроженец Одессы Владислав Шмунис стал дебютантом нового списка миллиардеров Forbes. Его состояние оценили в $1,3 млрд, основной источник — доля в компании RingCentral, занимающейся облачной телефонией.

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Как пишет ain.ua, Шмунис переехал в США в 70-х вместе с семьей. Закончил Университет Сан-Франциско, работал в HP и Amex. В 1993 году основал первый бизнес — Ring Zero Systems. Стартап создавал Windows-приложение для телефонии и почты, его предустанавливали на ПК. Следом компанию поглотила Motorolla, Шмунис стал миллионером.

В 1999 году основал RingCentral. Она предлагала доступную IP-телефонию — номера любых городов Америки, звонки и прием голосовой почты, автосекретарь. Тарифы начинались с $10/мес., клиенты были из малого бизнеса. Уже к 2012 году у компании было более 250 000 платящих пользователей и выручка в $300 млн.

В октябре 2019 года RingCentral объявила о партнерстве с компанией Avaya. В обмен на $500 млн, компания Шмуниса получит доступ к новой облачной платформе со 100 млн пользователей.

RingCentral — публичная компания, акции торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже. До заключения сделки с Avaya, компания стоила около $10 млрд. Сейчас капитализация подросла до $13,4 млрд. У Шмуниса, который занимает пост CEO — 8,5% акций RingCentral.