Приз $100 тысяч: американка попробует прожить год без смартфона

Для получения 100 тысяч долларов необходимо на год отказаться от своего смартфона и вместо него использовать кнопочную звонилку Kyocera - только для звонков и SMS-сообщений.

В декабре прошлого года компания Vitamin Water объявила о проведении конкурса Scroll Free for a Year, победитель которого получит 100 тысяч долларов. Из более чем 100 тысяч заявок компания выбрала 29-летнюю писательницу Элану Мугдан (Elana Mugdan) из Квинса (штат Нью-Йорк).

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Об этом сообщает портал ITC.ua.

"Для получения заявленной суммы, ей необходимо на целый год отказаться от своего смартфона (в данном случае iPhone 5s) и вместо него использовать кнопочную звонилку Kyocera. Только для звонков и SMS-сообщений. По прошествии 12 месяцев Элане предстоит пройти тест на детекторе лжи, чтобы подтвердить, что она действительно не пользовалась смартфоном. При этом ей разрешается использовать компьютер и умные колонки", - говорится в сообщении.

Отмечаетсяю что на текущий момент Элана Мугдан без смартфона уже восемь месяцев. Как сообщают СМИ, отказ от мобильного устройства заставил её понять некоторые из своих вредных привычек. Но девушке было нелегко, пару раз она оказывалась в ситуациях, когда наличие смартфона сделало бы её жизнь намного проще. Однажды она едва не застряла в аэропорту SeaTac, потому что неправильно записала номер телефона, а правильный номер найти не смогла. Кроме того, отсутствие смартфона автоматически лишил её возможности пользоваться услугами Uber и другими службами такси.

В другой раз, когда Элана ехала поздно ночью по незнакомой местности, лампочка в её машине начала сигнализировать о проблеме с двигателем. Без GPS она не знала, где находится, и как далеко до ближайшей остановки. Конечно без общения в соцсетях девушка чувствует себя оторванной от остальных, тем не менее утверждает, что больше никогда не вернётся к смартфону после окончания конкурса.

"Теперь я работаю над тем, чтобы медленно, но уверенно менять свою жизнь изо дня в день. Находясь с людьми, которые не выпускают из рук свои телефоны и постоянно делают селфи, я замечаю, насколько все зависимые. Чувствую себя посторонним человеком, который смотрит на всё это, как на что-то странное… Я решила, что никогда больше не вернусь к смартфонам после окончания конкурса. Если у меня будет доступ к смартфону, боюсь, что начну злоупотреблять этим: тратить попусту время, не спать ночами, снова быть зависимой от социальных сетей. Я действительно не хочу возвращаться ко всему этому", – сказала Элана Мугдан.