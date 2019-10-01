Больше 40 безлимитных приложений – в новых тарифах Киевстар

1 октября 2019 года Киевстар запускает пять тарифов для клиентов предоплаченной связи.

1 октября 2019 года Киевстар запускает пять тарифов для клиентов предоплаченной связи: «Киевстар Комфорт», «Общение без границ», «Развлечения без границ», «Видео без границ» и «Максимальный Безлим».

В новых тарифах Киевстар предлагает безлимитный* нетарифицируемый интернет сразу для 42 популярных приложений. Среди новых: Pinterest, Google Play Music, Netflix, Oll.TV, Snapchat, также карты Google и Waze. Для фанатов мобильных игр: Steam, Minecraft, World Of Tanks Blitz и Twitch. Благодаря безлиму абоненты Киевстар могут пользоваться своими любимыми социальными сетями, слушать музыку, смотреть видео и играть онлайн еще больше, ведь мегабайтфы не будут списываться. Для абонентов, которые подключили свой тариф до 1 октября, условия обслуживания и стоимость тарифов не изменились.

• В новом тарифе «Киевстар Комфорт» абоненты получат безлимитные звонки в сети оператора и 30 минут на другие номера по Украине.

• В «Общение без границ» - безлимитные звонки в сети Киевстар, 3000 Мб интернета и 30 минут для звонков на другие мобильные по Украине и на номера за границу**. Также в тарифе безлимитный интернет для популярных социальных сетей, мессенджеров и других приложений.

• В тарифе «Развлечение без границ» абоненты получают безлимитный интернет для музыкальных приложений, онлайн игр и к сервисам Steam и Twitch. Также в тарифе безлим в сети Киевстар, 6000 Мб интернета для других потребностей, 60 минут на другие мобильные и за границу.

• YouTube, Netflix, Kyivstar Go TV, Megogo, 1+1 video и другими стриминговимы сервисами можно пользоваться без списания мегабайт в тарифе «Видео без границ». Также абоненты получат безлим в сети Киевстар, 9000 Мб интернета и 90 минут на другие мобильные и за границу.

• Безлимитный мобильный интернет, безлим в сети и 300 минут на другие мобильные и за границу – в тарифе «Максимальный Безлим».

Абоненты тарифных планов «Общение без границ», «Развлечения без границ» и «Видео без границ» будут получать вдвое больше мегабайтов и минут по той же стоимости, при условии своевременного пополнения счета. Например, абоненты с тарифом «Общение без границ» получат 6000 Мб интернета, 60 минут для звонков и безлим для игровых сервисов. Абоненты с тарифом «Развлечения без границ» получат 12000 Мб, 120 минут для звонков и безлим для видео приложений

С подробными условиями новых тарифных планов можно ознакомиться на официальном сайте Киевстар в разделе «Тарифы».

*Под утверждением «безлимитный интернет» следует понимать, что мегабайты мобильного интернета не тарифицируются при пользовании приложениями, указанными в описании тарифного плана. Скачивание указанных приложений с использованием мобильного интернета – согласно условиям тарифного плана.

**Минуты на другие направления можно использовать для звонков на номера фиксированной и мобильной связи в Италии, Польши, Германии, Чехии и России. По данным Киевстар почти 90% всех звонков за границу абоненты осуществляют именно в эти страны.

Справка. Киевстар – украинский оператор телекоммуникаций, предоставляющий услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе для 3G и 4G связи. Услугами оператора пользуются более 26,2 млн абонентов.

Акционеры Киевстар – международная Группа VEON Ltd, офис в Нидерландах. Акции Группы находятся в свободном обращении на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). Киевстар более 20 лет работает в Украине, и признан как наибольший плательщик налогов отрасли связи, один из лучших работодателей Украины и социально ответственная компания.