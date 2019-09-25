Xiaomi презентовала свой самый дешевый смартфон с огромной батареей (фото)

Redmi 8A получил быструю зарядку и огромный аккумулятор при цене в 92 доллара.

В Индии сегодня был представлен смартфон Redmi 8A. Это самая бюджетная среди новых моделей Xiaomi/Redmi. В частности, в Индии она оценена в 92 либо 99 долларов, а в Китае должна быть ещё дешевле.

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Относительно предшественника новый смартфон во многом сильно изменился. Хотя при этом платформа осталась ровной такой же — это Snapdragon 439, пишет ixbt.com.

Оперативной памяти у смартфона больше не стало — это либо 2, либо 3 ГБ, а вот флэш-памяти теперь в обоих случаях 32 ГБ. Ёмкость аккумулятора выросла до 5000 мА·ч, при этом существенно увеличился и сам смартфон, так как вместо экрана диагональю 5,45 дюйма тут используется панель диагональю 6,22 дюйма разрешением HD+.

Основная камера осталась 12-мегапиксельной, но теперь это датчик Sony IMX363. Разрешение фронтальной — 8 Мп. Аппарат получит порт USB-C и даже поддерживает 18-ваттную зарядку, что в этом сегменте, вероятно, больше ни у кого не встречается. Но при этом комплектное ЗУ имеет мощность лишь 10 Вт. Из оставшегося можно отметить водоотталкивающее покрытие P2i. Цветов на выбор три: чёрный, синий и красный.