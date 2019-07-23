Экран без рамок и выдвижная камера: представлены новые смартфоны Honor (фото)

Honor 9X Pro получил многокомпонентную систему охлаждения и 8 ГБ оперативной памяти в самой простой конфигурации.

Сегодня в Китае дебютировали смартфоны Honor 9X и Honor 9X Pro - первые модели бренда с предустановленной прошивкой EMUI 9.1. Это значит, что компилятор Ark и файловая система EROFS доступны уже из коробки. Фирменный интерфейс установлен поверх ОС Android 9.0 Pie.

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В обеих моделях используется 7-нанометровая однокристальная платформа Kirin 810. Несмотря на то, что она не относится к флагманским, в Honor уверены — смартфоны подходят для игр, пишет ixbt.com.

Во время анонса даже были прямые включения из комнаты, в которой геймеры играли на Honor 9X Pro. Эта модель отличается от обычного 9X «девятислойной» системой охлаждения — по сути это набор металлических компонентов внутри, скомбинированный с тепловой трубкой. В Honor сравнили нагрев модели 9X Pro и аналогов Oppo и Vivo — понятно, кто вышел победителем из этого теста.

А еще Kirin 810 лучше Snapdragon 855 справляется с ускорением приложений искусственного интеллекта.

Особенность внешнего исполнения Honor 9X и 9X Pro — выдвижная фронтальная камера. В ней, как и в других подобных конструкциях, применяется система защиты: как только датчик зафиксирует падение смартфона, камера быстро спрячется в корпус.

Другая особенность — размещенный на боковине сканер отпечатков пальцев. Жао Минг (а представлял новинки именно он — президент компании) по ходу мероприятия заметил, что такой сканер отпечатков «убьет сканеры, встроенные в дисплей» — настолько быстро и точно он работает.

Экраны характеризуются диагональю 6,59 дюйма и разрешением Full HD+. Они отмечены сертификатом Eye Comfort концерна TÜV Rheinland. За счет условно безрамочного исполнения смартфоны ощущаются в руке как традиционные модели с экранами диагональю 5,5 дюйма.

Основная камера обычного Honor 9X представлена датчиками разрешением 48 и 2 Мп, в камере Honor 9X Pro применяются датчики разрешением 48, 8 и 2 М. В основных моделях используются объективы с диафрагмой F/1,8, во всех остальных — с диафрагмой F/2,4.

В камерах реализованы различные алгоритмы для улучшения качества фото, особенно в сложных условиях.

Что касается фронтальной камеры, то в ней также применяются алгоритмы искусственного интеллекта. Разрешение датчика этой камеры — 16 Мп. Из других особенностей моделей — наличие порта USB-C и стандартного разъема для наушников.

Оба смартфона оснащены аккумуляторами емкостью 4000 мА·ч. В новинках применен комплекс мер по улучшению связи под названием AI Smart Communication 2.0. Он включает технологии Link Turbo, AI Smart Dual Card Internet access, AI Smart Antenna, Dual 4G Dual VoLTE, AI 4G Signal fast recovery, AI Intelligent base station selection. Все вместе они должны обеспечить более устойчивый прием как сигнала сотовой связи, так и Wi-Fi.

Цены уже объявлены. За базовую версию Honor 9X с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти просят $205, варианты подороже — с 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти ($235), а также с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти ($275). Honor 9X Pro имеет только 8 ГБ оперативной памяти, поэтому эта модель дороже: $320 или $350 в зависимости от объема памяти — 128 или 256 ГБ. К слову, в этих моделях используется быстрая память UFS 2.1.

Продажи Honor 9X стартуют 30 июля, но предзаказы начнут оформлять уже сегодня. Заказать Honor 9X Pro можно будет с 30 июля, а в продажу эта модель поступит 9 августа.