"Киевcтар" включил связь 4G в харьковском метро

Воспользоваться высокоскоростным мобильным интернетом можно, как на станциях, так и во время передвижения между ними.

С сегодняшнего дня 4G доступен в метрополитене Харькова. Воспользоваться высокоскоростным мобильным интернетом можно, как на станциях, так и во время передвижения между ними.

Ежедневно харьковское метро перевозит более 800 тысяч пассажиров, которые теперь могут воспользоваться всеми преимуществами связи 4G от "Киевстар". Скорость мобильного интернета будет достаточно комфортной как для интернет-серфинга, так и для быстрой передачи данных.

В "Киевстар" свыше 40% всего трафика мобильного интернета используется в сети 4G. В Харькове в мае 2018 года абоненты использовали всего 95 Тб мобильного трафика в сети 4G, а в мае текущего – в 10 раз больше - порядка 1000 ТБ.

Напомним, что до 31 июля мобильный интернет в сети 4G для абонентов "Киевстар" будет безлимитным. Подробная информация об условиях акции доступна на сайте "Киевстар" по ссылке.

Для того, чтобы воспользоваться всеми преимуществами высокоскоростного мобильного интернета от "Киевстар" необходимо иметь мобильный телефон и USIM-карту, которые поддерживают стандарт 4G/LTE.

Узнать, поддерживает ли ваш смартфон и SIM-карта связь 4G можно с помощью USSD-кодов: *245*5# - для проверки смартфона; *245*4# - для проверки SIM-карт. А заменить SIM-карту на USIM с поддержкой 4G можно бесплатно во всех фирменных магазинах Киевстар или воспользовавшись услугой «Самостоятельная замена SIM на 4G». Также оператор предлагает широкий выбор 4G-смартфонов и гаджетов по выгодной цене в своих магазинах и на сайте shop.kyivstar.ua.

Справка. "Киевстар" – украинский оператор телекоммуникаций, предоставляющий услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе для 3G и 4G связи для 26,4 млн абонентов. АкционерыКиевстар – международная Группа VEON Ltd, офис в Нидерландах. Акции Группы находятся в свободном обращении на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам).

"Киевстар" более 20 лет осуществляет деятельность в Украине и является крупнейшим плательщиком налогов на телеком рыка, одним из лучших работодателей и социально ответственной компанией.