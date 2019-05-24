Samsung выпустит смартфон с 64-мегапиксельной камерой

Смартфон Samsung Galaxy A70s может первым в ассортименте производителя получить новый 64-мегапиксельный сенсор.

Смартфон Samsung Galaxy A70, который в новом семействе Galaxy A располагается на ступеньку ниже флагманской модели Galaxy A80 с камерой-перевертышем, был представлен меньше двух месяцев назад.

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Сейчас стало известно, что Samsung готовит к выпуску обновленную версию Galaxy A70s, пишет itc.ua.

Смартфон Samsung Galaxy A70s выйдет на рынок позже в этом году. Когда именно, пока неизвестно. Зато известна его ключевая особенность — 64-мегапиксельная камера. Сейчас все указывает, что именно Galaxy A70s станет первым смартфоном компании с недавно представленным 64-мегапиксельным сенсором Samsung ISOCELL Bright GW1, который приписывали грядущей флагманской модели Galaxy Note10.

Главными особенностями сенсора ISOCELL Bright GW1 является поддержка технологий Tetracell и Super PD. Первая отвечает за повышение качества изображения при съемке в условиях плохой освещенности за счет объединения сигнала четырех соседних пикселей, а под обозначением Super PD скрывается очень быстрый фазовый автофокус.

Пока больше никаких других подробностей касательно Galaxy A70s нет.