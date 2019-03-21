Оператор lifecell перевел один из тарифов на шестинедельную оплату

Оператор изменил тарификацию пакета «Лайфхак» с 4 до 6 недель, сохранив его наполнение и стоимость.

Украинский оператор мобильной связи lifecell запустил акцию «6 недель», благодаря которой пакет услуг «Лайфхак» будет предоставляться на увеличенный период — 6 недель вместо 4 недель.

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Как сообщает пресс-служба оператора, абоненты смогут оплачивать абонплату в полтора раза реже, при этом стоимость пакета услуг и его наполнение остаются без изменений.

Акция «6 недель» будет действовать до 31 декабря 2019 года для индивидуальных абонентов lifecell, которые обслуживаются на условиях тарифного плана «Лайфхак» предоплаченной формы обслуживания.

Как сообщал УНИАН, оператор мобильной связи lifecell в 2018 году получил чистый убыток в размере 1,3 млрд грн, тогда как в 2017 году чистый убыток составил 503,6 млн грн.

Справка УНИАН. lifecell — украинский диджитал-оператор, предоставляющий услуги связи и мобильного интернета. 100% акций оператора принадлежит Turkcell — турецкому поставщику конвергентных телекоммуникационных и технологических услуг.