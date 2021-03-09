Этот закон вступает в силу через три месяца со дня его опубликования и применяется к отношениям, возникшим после дня вступления в силу.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал новую редакцию закона "О финансовом лизинге".

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Читайте такжеРада приняла закон о финансовом лизинге

"Документ излагает в новой редакции закон «О финансовом лизинге» и определяет общие принципы финансового лизинга в Украине в соответствии с международным правом. Закон позволит защитить права лизингополучателей, лизингодателей, создать конкурентную среду в этой сфере и гармонизирует законодательство Украины с правом Европейского Союза", - сказано в сообщении.

Согласно документу, государственное регулирование и надзор на рынке финансового лизинга осуществляет Национальный банк Украины.

Закон также определяет признаки финансового лизинга и его объекты. В частности, это может быть имущество, не запрещенное законом к свободному обращению на рынке и не запрещенное к передаче в лизинг. Не могут быть объектами финансового лизинга земельные участки и другие природные объекты, а также объекты, определенные ч.2 ст.3 закона Украины "Об аренде государственного и коммунального имущества".

"Услуги финансового лизинга являются одним из факторов роста конкурентоспособности отечественных предприятий, улучшения качества их услуг, повышения эффективности производства, как следствие - укрепления позиций на отечественном рынке и повышения шансов для выхода на международный. Ведь в развитых странах через лизинг осуществляется почти треть инвестиций в основные средства, тогда как в Украине этот показатель в последние годы колеблется в пределах 3-4%", - сказано в сообщении.

Подписанный закон усовершенствует инструмент финансового лизинга, расширит возможности предприятий для обновления производственных мощностей, приобретения транспорта, оборудования, техники, недвижимости. Все это будет способствовать увеличению производства валового продукта, а следовательно - росту поступления налогов в государственный бюджет. Этот закон вступает в силу через три месяца со дня его опубликования и применяется к отношениям, возникшим после дня вступления в силу.

Что этому предшествовало

4 февраля 2021 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает создание необходимых предпосылок для расширения возможностей использования субъектами хозяйствования операций финансового лизинга для обновления основных фондов, увеличения производства валового продукта и налоговой базы для дальнейшего наполнения государственного бюджета.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, разработка проекта новой редакции Закона Украины «О финансовом лизинге» вызвана необходимостью привести законодательство в соответствие с современными практиками и лучшим мировым опытом. Предлагаемые нормы, в частности, предусматривают улучшение государственного регулирования лизинговой деятельности и усиление защиты прав потребителей финансовых услуг.

«Законопроект разработан в соответствии с лучшей европейской практикой, обобщенной ассоциацией LEASEUROPE, которая объединяет все национальные лизинговые ассоциации европейских стран, и с учетом положительных норм проекта Модельного закона о лизинге, который на сегодня разрабатывается», - сказано в пояснительной записке.

Финансовый лизинг

Финансовый лизинг представляет собой аренду с правом выкупа предмета лизинга в конце срока.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Дмитрий Шварц