Зеленский заявил, что решил вопрос долгов "Южмаша" и сравнил его с компанией Илона Маска

Долги по зарплате на "Южмаше" составляют более 220 миллионов гривень.

Днепропетровская область имеет все шансы стать космическим сердцем и мозгом Европы.

Об этом, как сообщает офис президента, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на представлении Стратегии развития Днепропетровской области.

Читайте такжеРада отсрочила долги «Южмаша» перед бюджетом и нашла 300 миллионов гривень на долги по зарплате"Моя мечта - чтобы Днепропетровская земля стала космическим мозгом и сердцем не просто Украины, а всей Европы. Мы восхищаемся очень часто Илоном Маском, аплодируем его проектам и почему-то забываем, что у нас есть "Южмаш", есть невероятные специалисты, которые имеют уникальные знания и уникальный опыт. Государство всегда будет их поддерживать и раскроет этот потенциал максимально", - отметил Зеленский.

"Мы восхищаемся очень часто Илоном Маском, аплодируем его проектам и почему-то забываем, что у нас есть Южмаш", - заявил Зеленский

По его словам, потенциал области - это не только город Днипро, здесь также есть много мощных городов: Кривой Рог, Каменское, Никополь, Павлоград и многие другие.

"Сильные стороны региона - это, в первую очередь, горнодобывающая промышленность, металлургия, энергетика, пищевая и аграрная сферы. Перспективные для развития экологическая сфера и инфраструктурные проекты. И речь не только о международном аэропорте "Днипро", куда бы мне очень хотелось прилететь уже в ходе следующего визита", - отметил глава государства.

"Вопрос с этими долгами решен, тут я благодарен всей нашей команде, и нашим депутатам, которые помогали решить вопрос", - заявил Зеленский

«Вы знаете, что на "Южмаше" была большая проблема — более 2 млрд грн долгов, и поэтому дальше развиваться предприятие уже не могло, не могло нормально работать. Вопрос с этими долгами решен, тут я благодарен всей нашей команде, и нашим депутатам, которые помогали решить вопрос», — сказал президент.

Зеленский добавил, что долги по зарплате на "Южмаше" составляют более 220 млн грн.

«Сегодня Кабинет министров решит этот вопрос, мы это согласовали, договорились. Тяжело находить деньги, но люди важны», — сказал президент.

"Южмаш": история падения

Государственное предприятие «Производственное объединение «Южный машиностроительный завод им. А. М. Макарова» (Днепр) было создано в 1944 году. "Южмаш" - единственный производитель ракет-носителей и спутников в Украине.

По итогам 2012 года "Южмаш" вошел в пятерку мировых лидеров по запуску ракет-носителей.

В период с 2012 по 2019 год "Южмаш" сократил объемы производства в два раза. Средняя численность работников предприятия в 2019 году сократилась до 5400 человек, тогда как в 2012 году она составляла 10000 человек.

По состоянию на июль 2020 года средняя зарплата на заводе составляла 6500 грн, но даже с её выплатой у предприятия возникли огромные проблемы.

14 июля 2020 года Рада отсрочила долги «Южмаша» перед бюджетом и нашла 300 миллионов гривень на долги по зарплате.

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Автор: Елена Коваленко