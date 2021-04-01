Платежная система будет предоставлять услуги эквайринга, выдачи наличных и оплаты товаров и услуг.

Японская международная карточная платежная система JCB Payment System выходит на украинский рынок.

Об этом сообщил Национальный банк Украины на своем официальном сайте.

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«Международная карточная платежная система JCB Payment System будет предоставлять в Украине услуги эквайринга, выдачи наличных и оплаты товаров и услуг по платежным картам системы», - сказано в сообщении.

Отмечается, что JCB Payment System стала пятой в Украине международной карточной платежной системой, платежной организацией которой является нерезидент.

«Это самая большая платежная система Японии и одна из семи ведущих платежных систем мира. Она занимает третье место среди всех карточных платежных систем по количеству точек приема карт», - сказано в сообщении.

Отмечается, что приход ведущего мирового игрока расширит возможности получения услуг на платежном рынке Украины, а также будет способствовать налаживанию более тесных отношений между Украиной и Японией.

JCB

Международная платежная система JCB основана в Японии в 1961 году. В 1981 году JCB стала первой платежной системой Азии, которая вышла на международный рынок.

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Автор: Богдан Слуцкий