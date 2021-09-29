Уже больше трех месяцев длятся разбирательства вокруг тендера по выбору визового оператора. Куда украинцы будут нести документы - непонятно, говорят эксперты.

Визы в Польшу не может выдавать рекрутинговая компания из-за конфликта интересов. Такое мнение высказала эксперт рынка трудоустройства Татьяна Пашкина, комментируя возможность повторного выбора консорциума компаний Personnel Service (Польша) и TLScontact победителями тендера на выдачу польских рабочих виз украинцам, пишут Комментарии.

"По мнению эксперта, если повторно объявят победителем консорциум с участием польской рекрутинговой компании, то придется закрывать ее бизнес по посредничеству в трудоустройстве. Другим вариантом будет отмена тендера и проведение нового отбора уже без участия рекрутеров для избежания конфликта интересов", - говорится в материале.

"Уже больше трех месяцев длятся разбирательства вокруг тендера по выбору визового оператора. Насколько я знаю, контракт действующего визового центра истекает в октябре. Куда украинцы будут нести документы — непонятно", — пояснил Василий Воскобойник, президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству.

Адвокат, кандидат юридических наук, голова адвокатского объединения "Войченко і Дульский" Сергей Войченко полагает, что итоги тендера не могут подвести из-за сложности процедур.

"Почему поляки затягивают? Возможно, не могут пересчитать, возможно, принимают решение об объявлении нового тендера. Все же там были вопросы по наличию коррупционных связей в компании-победителе. Результаты тендера отменили. Подтвердятся ли там коррупционные связи? Это вопрос польской стороны, их правоохранителей", — отметил Сергей Войченко.

Татьяна Пашкина уверена, что первым, кто начнёт возмущаться, если поток рабочих рук из Украины застопорится, будут польские предприятия. "Если возникнут проблемы, работодатели с польской стороны "потрусят" свое правительство — кому-то будет не до смеха", — сказала она.

Как сообщалось, посольство Польши в июне объявило компании Personnel Service (Польша) и TLScontact группы Teleperformance (Франция) победителем тендера по выбору визового оператора. Итоги тендера оспорили из-за исключения из него трех участников. Национальная апелляционная палата в конце августа решила вернуть в конкурс одного из участников и пересчитать баллы. До натоящего времени нет информации, кто стал победителем тендера.

СМИ писали о возможном лоббировании интересов польской фирмы из-за дружбы ее реального руководителя с премьером Польши.

Автор: Григорий Бондарь