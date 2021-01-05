Минэкономики сообщило об успешном завершении процесса создания национального органа интеллектуальной собственности.

Кабинет министров в 2020 году успешно завершил институциональную составляющую реформы государственной системы правовой охраны интеллектуальной собственности, создав национальный орган интеллектуальной собственности, а выполнение его функций возложено на государственное предприятие "Украинский институт интеллектуальной собственности" (Укрпатент).

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Как сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, национальный орган интеллектуальной собственности будет служить единственным окном по выдаче охранных документов на объекты интеллектуальной собственности и осуществлять ряд функций.

"Создание национального органа интеллектуальной собственности дает возможность сократить сроки выдачи охранных документов, внедрить эффективные механизмы защиты прав интеллектуальной собственности, что, в свою очередь, создает условия для развития национальной инновационной системы и улучшения инвестиционного климата в Украине", - сказано в сообщении.

Что этому предшествовало

В июне прошлого года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает создание в Украине национального органа интеллектуальной собственности.

В октябре Кабинет министров назначил государственное предприятие "Украинский институт интеллектуальной собственности" ответственным за выполнение функции национального органа интеллектуальной собственности.

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Автор: Дмитрий Шварц