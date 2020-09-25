Злоумышленникам, которые организовали работу таких "учреждений", грозит до 8 лет заключения.

Киевские полицейские пресекли незаконную деятельность двух коллекторских "колл-центров".

Об этом говорится в сообщении на странице столичной полиции в Facebook.

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По словам начальника полиции Киева Андрея Крищенко, в последнее время в полицию стали поступать заявления от граждан о телефонных угрозах от так называемых коллекторских фирм.

"В ходе проведения следственно-оперативных действий работники полиции Киева при поддержке управления стратегических расследований и под процессуальным руководством прокуратуры города установили несколько законспирированных колл-центров, с которых осуществлялись звонки гражданам с угрозами и требованиями возврата средств несуществующих долгов", - заявил Крищенко.

"Звонки поступали и к людям, которые не имели никакого юридического отношения к таким финансовым обязательствам. Уже установлено около 60 человек, которые там работали, и которые непосредственно звонили людям. Сейчас все они допрошены, с ними проводятся необходимые следственные действия", - сообщил Крищенко.

В рамках досудебного расследования проведен ряд обысков по адресам офисных помещений финансовых компаний и месту жительства основных фигурантов.

Следователи изъяли компьютерную технику, телефоны, черновые записи с персональными данными граждан и наличные средства.

"После проведения необходимых процессуальных действий, соответствующих экспертиз и установления всех обстоятельств следователи будут согласовывать с процессуальными руководителями сообщение о подозрении злоумышленникам", - добавил Крищенко.

Уголовное производство начато по ч. 3 ст. 355 (принуждение к выполнению или невыполнению гражданско-правовых обязательств) Уголовного кодекса Украины. За такие противоправные действия предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет.

Разоблачение конвертационных центров

7 августа 2020 года в Киеве разоблачили конвертационный центр с оборотом более 200 миллионов гривен.

24 июля 2020 года СБУ накрыла масштабную сеть конвертационных центров с оборотом в 400 миллионов гривен.

7 мая 2020 года СБУ было проведено более 100 одновременных обысков у фигурантов производства, связанных с работой и «крышеванием» конвертационных центров.

17 июля 2017 года Киеве накрыли конвертационный центр с оборотом более 150 миллионов гривен.

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Автор: Лариса Бекета