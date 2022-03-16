В РФ регистрируют новый логотип, который очень похож на товарный знак всемирной сети ресторанов быстрого питания.

В Российской Федерации решили зарегистрировать новый товарный знак - "Дядя Ваня", который очень похож на логотип всемирной сети ресторанов быстрого питания McDonald's, покинувшей территорию РФ.

Заявка на регистрацию нового российского логотипа подана в реестр Федеральной службы по интеллектуальной собственности в субботу, 12 марта.

Логотип решило зарегистрировать общество с ограниченной ответственностью "Русское Поле-Логистик" (город Люберцы, Московская область РФ).

Торговая марка закреплена за кодами, которые касаются деятельности ресторанов, кафе, закусочных, баров, столовых, а также некоторых услуг - это личный повар и приготовление и доставка блюд на дом.

Напомним, рано утром 24 февраля Россия вторглась в Украину. В начале войны враг бомбил военные объекты, а потом атаковал и мирные населенные пункты, в частности, Киев, Харьков, Чернигов, Николаев, Херсон и Мариуполь, есть много жертв.

Из-за войны в Украине против РФ ввели новые санкции, и ряд иностранных компаний, в частности McDonald's, решили временно покинуть российский рынок.

С 14 марта в России закрылись все рестораны McDonald's - всего их было 850.

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