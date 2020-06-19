В "Метинвесте" рассказали, как можно решить проблему утилизации промышленных шлаков

Металлургические предприятия самостоятельно утилизировать шлаки не могут.

Решить проблему утилизации шлаков, которые накапливаются на металлургических предприятиях Украины, можно только принятием законодательства об обязательном их использовании при дорожном строительстве и производстве стройматериалов.

Об этом заявил генеральный директор ММК им. Ильича Тарас Шевченко в ходе первого в истории виртуального пресс-тура на комбинат, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

«Решить эту проблему необходимо на уровне государства путем принятия законодательных актов, которые бы обязали строителей дорог и сооружений частично использовать шлак. Очевидно, что это нам глобально помогло бы решить проблему утилизации и разумного использования этого материала», - сказал Шевченко.

Он отметил, что, несмотря на решение правительства о необходимости использования шлаков в дорожном строительстве, реальных действий в этом направлении сделано не было.

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«Очень надеемся, что вскоре появятся подзаконные акты, дополнительные расширения, дополнительные указания потенциальным потребителям нашей продукции, и мы сможем решить проблему и утилизации шлака, и оказать полезную помощь строителям», - сказал гендиректор комбината.

Он напомнил, что ранее шлак являлся основным строительным материалом и таким образом полностью утилизировался.

«К большому сожалению, в Украине последние десятилетия этот передел, который использовал шлаки, практически перестал функционировать, и шлаки начали накапливаться. Утилизировать их самостоятельно предприятия не в состоянии», - сказал Шевченко.

При этом он отметил, что, понимая проблемность этого вопроса, компания приобрела две аспирационные установки и организовала у себя переработку шлаков, и уже в прошлом году предприятие заключило ряд договоров с городом Мариуполем, с коммунальными предприятиями, с сельскими советами и районными администрациями о поставках им переработанного шлака как строительного материала на бесплатной основе.

Однако, по словам гендиректора, это небольшие объемы, и для полноценного решения проблемы необходимы изменения в законодательство.

Как сообщал УНИАН, ранее экологи призывали руководство страны создать эффективное стимулирование использования шлаковых отходов в дорожном строительстве и производстве стройматериалов, что позволит решить Украине и проблему шлаковых отвалов, и улучшить качество объекта строительства, при этом сделает его более экономичным и экологическим.

В декабре 2019 года правительство Украины разрешило применение отходов производства, в частности металлургических шлаков и золы-уноса, в дорожном строительстве.

Справка УНИАН. Группа «Метинвест» – международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний, является крупнейшим в Украине и одним из крупнейших в СНГ производителем железорудного сырья и стали

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