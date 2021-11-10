Представители Украины в рамках заседания Украинско-американского торгово-инвестиционного совета обсудят с коллегами из США отмену пошлин на украинскую сталь.

Министр экономики Юлия Свириденко совместно с торговым представителем США послом Кэтрин Тай и послом Украины в США Оксаной Маркаровой открыла 10-е юбилейное заседание Украинско-американского торгово-инвестиционного совета.

Об этом Свириденко сообщила на своей странице в Facebook, пишет uaprom.

По ее словам, среди наиболее важных приоритетов – отмена американских пошлин на украинскую сталь, сотрудничество в сфере сельского хозяйства (в том числе по мелиорации), защита интеллектуальной собственности.

"Недавняя договоренность США и ЕС дает нам шанс также освободить украинскую сталь из-под пошлин. Тем более, она полностью выплавлена в Украине (как этого требуют США). Эта дискуссия сложна в свете глобальной проблемы перепроизводства стали. Но у нас с США очень схожие взгляды на эту проблему", - сообщила Свириденко.

Напомним, США и ЕС достигли согласия в вопросе тарифов на сталь и алюминий, поставляемых в Штаты из Европы. В соответствии с достигнутым соглашением, годовой объем квоты для европейских металлургов, в пределах которой импорт на американский рынок не будет облагаться защитными пошлинами, составит 3,3 млн. т металлопродукции, а также 18 тыс. т. - для необработанного алюминия и 366 тыс. т. - для алюминиевых полуфабрикатов.

В отношении импорта украинской металлопродукции США все еще сохраняют 25%-ную пошлину, хотя Киев несколько раз пытался договориться с Вашингтоном о ее замене на беспошлинные квоты. Более того, США также ввели против широкого спектра отечественной металлопродукции, а именно плоского металлопроката, стальных труб, арматуры, катанки, проволоки многочисленные антидемпинговые и компенсационные пошлины.

При этом система торговых расследований США настолько сложная и разветвленная, что приводит к откровенной дискриминации украинских металлургов, которых принуждают оплачивать 25%-ную пошлину, фактически, дважды: и на таможне, и при расчете антидемпинговых пошлин.

Администрация США ввела пошлины на импорт стали и алюминия из всех стран, в том числе и ЕС, в марте 2018 году. Брюссель в ответ ввел пошлины на ряд американских товаров, а также провел свое защитное расследование, в результате которого ввел квоты на весь импорт стали в ЕС, в том числе и из Украины. Официальный Киев постоянно ведет переговоры об упрощении доступа украинской метпродукции на европейский рынок, но пока что они безрезультатны.

Автор: Иван Бойко