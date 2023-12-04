С наступлением зимы, особенно во время мороза особо остро встает надежность работы телефона.

Телефон отключается во время звонка? Быстро разряжается? Что поможет?

В 80-90% случаев виноват аккумулятор. И только замена аккумулятора решит эту проблему.

Что выбрать? Оригинал или копию?

ОРИГИНАЛЬНЫЕ аккумуляторы.

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Оригинальный аккумулятор – это аккумулятор, который поставляется с оптовых складов фирм производителей и сделан на заводах бренда. Они достаточны дороги и как правило в обычных интернет магазинах их не купишь.

Если есть деньги – меняйте/покупайте оригинальный аккумулятор в проверенном сервисном центре.

Средняя цена продажи оригинальных аккумуляторов:

Samsung - 1200 -1700 грн.

Xiaomi 950 -1550 грн.

Huawei 750-1050 грн

Аpple – НАСТОЯЩИХ ОРИГИНАЛ нигде нет в продаже. Вариант только ставить с авторизированном сервисе 4000-6000 грн.

КОПИИ аккумуляторов.

Все остальные аккумуляторы - это копии.

Оригинал PRC. Оригинал 100% техупаковка. Оригинал китай. Оригинал.

Копия АААА. Копия ААА.

Это все копии различного качества. И если Вы не знаете где покупать скорее всего купите копию под видом оригинала.

Средняя цена продажи копий аккумуляторов от 150 до 650 грн в зависимости от качества и бренда.

Результаты теста аккумуляторов. Какие аккумуляторы покупать менять?

Как мы тестировали аккумуляторы?

Оборудование предоставлено "Сервисным центром МастерФон"

Анализ аккумуляторов производился на профессиональном анализаторе батарей Cadex 7400. С универсальным блоком сопряжения.

Методика теста

За эталон брался оригинальный аккумулятор. На нем проводился замер емкости. Затем в таком же условии проводился тест аккумулятора копии.

Результаты тестов усредненные.

Копия ААА, АКБ GX, дешевые аккумулятора.

Результат теста:

55-70% - Реальная емкость от оригинала в большинстве случаев 70-80%

Копия АААА, Оригинал PRC, Оригинал 100% техупаковка

Результат теста:

65-75% емкость от оригинала в 30-40% случаев

75-85% емкость от оригинала в 25-35% случаев

85-95% емкость от оригинала в 30-40% случаев

Брендированные аккумуляторы HOCO, BOROFONE, DC, Moxom, DC

Результат теста:

65-75% реальная емкость от оригинала в 10-20% случаев

75-85% реальная емкость от оригинала в 30-35% случаев

85-95% реальная емкость от оригинала в 60-70% случаев

Выводы по ремонту телефона при замене аккумулятора

Если есть деньги и нет времени - лучше покупать/менять оригинальный аккумулятор

Если хочется немного сэкономить отдайте в проверенный сервис и там вам аккумулятор заменят

Если хочется экспериментов можете самостоятельно купить/ поменять аккумулятор

Риски при самостоятельной замене аккумулятора

1. Примерно в 20-30% случаев если телефон быстро разряжается – проблема может быть не в аккумуляторе.

Самостоятельно меняя акб вы не сможете понять в чем проблема в телефоне или купленном аккумуляторе.

2. Шансов купить плохой аккумулятор для копий 40-50% и 30-40% при покупке брендового акб.

3. Аккумулятор в современном телефоне в некоторых случаях намертво приклеен скотчем. И что ни будь порвать при самостоятельном разборе 10-15%

Т.е. при самостоятельной замене аккумулятора вы можете сэкономить 300-400 грн

Но шансов получить проблем 50-60%

Какая стоимость замены аккумуляторов?

Например, цены замены аккумуляторов в Сервисном центре МастерФон:

Замена акб оригинал Samsung A31 A32 A72 – 1550 грн

Замена акб копия улучшенная, проверенная Samsung A31 A32 A72 – 950 грн

Замена акб оригинал Redmi Note 8 pro – 1250 грн

Замена акб копия улучшенная, проверенная Xiaomi Redmi Note 8 pro – 750 грн

https://www.masterfon.kiev.ua/

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