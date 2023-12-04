Телефон отключается во время звонка? Быстро разряжается? Что поможет?
В 80-90% случаев виноват аккумулятор. И только замена аккумулятора решит эту проблему.
Что выбрать? Оригинал или копию?
ОРИГИНАЛЬНЫЕ аккумуляторы.
Оригинальный аккумулятор – это аккумулятор, который поставляется с оптовых складов фирм производителей и сделан на заводах бренда. Они достаточны дороги и как правило в обычных интернет магазинах их не купишь.
Если есть деньги – меняйте/покупайте оригинальный аккумулятор в проверенном сервисном центре.
Средняя цена продажи оригинальных аккумуляторов:
- Samsung - 1200 -1700 грн.
- Xiaomi 950 -1550 грн.
- Huawei 750-1050 грн
- Аpple – НАСТОЯЩИХ ОРИГИНАЛ нигде нет в продаже. Вариант только ставить с авторизированном сервисе 4000-6000 грн.
КОПИИ аккумуляторов.
Все остальные аккумуляторы - это копии.
Оригинал PRC. Оригинал 100% техупаковка. Оригинал китай. Оригинал.
Копия АААА. Копия ААА.
Это все копии различного качества. И если Вы не знаете где покупать скорее всего купите копию под видом оригинала.
Средняя цена продажи копий аккумуляторов от 150 до 650 грн в зависимости от качества и бренда.
Результаты теста аккумуляторов. Какие аккумуляторы покупать менять?
Как мы тестировали аккумуляторы?
Оборудование предоставлено "Сервисным центром МастерФон"
Анализ аккумуляторов производился на профессиональном анализаторе батарей Cadex 7400. С универсальным блоком сопряжения.
Методика теста
- За эталон брался оригинальный аккумулятор. На нем проводился замер емкости.
- Затем в таком же условии проводился тест аккумулятора копии.
Результаты тестов усредненные.
Копия ААА, АКБ GX, дешевые аккумулятора.
Результат теста:
55-70% - Реальная емкость от оригинала в большинстве случаев 70-80%
Копия АААА, Оригинал PRC, Оригинал 100% техупаковка
Результат теста:
- 65-75% емкость от оригинала в 30-40% случаев
- 75-85% емкость от оригинала в 25-35% случаев
- 85-95% емкость от оригинала в 30-40% случаев
Брендированные аккумуляторы HOCO, BOROFONE, DC, Moxom, DC
Результат теста:
- 65-75% реальная емкость от оригинала в 10-20% случаев
- 75-85% реальная емкость от оригинала в 30-35% случаев
- 85-95% реальная емкость от оригинала в 60-70% случаев
Выводы по ремонту телефона при замене аккумулятора
Если есть деньги и нет времени - лучше покупать/менять оригинальный аккумулятор
Если хочется немного сэкономить отдайте в проверенный сервис и там вам аккумулятор заменят
Если хочется экспериментов можете самостоятельно купить/ поменять аккумулятор
Риски при самостоятельной замене аккумулятора
1. Примерно в 20-30% случаев если телефон быстро разряжается – проблема может быть не в аккумуляторе.
Самостоятельно меняя акб вы не сможете понять в чем проблема в телефоне или купленном аккумуляторе.
2. Шансов купить плохой аккумулятор для копий 40-50% и 30-40% при покупке брендового акб.
3. Аккумулятор в современном телефоне в некоторых случаях намертво приклеен скотчем. И что ни будь порвать при самостоятельном разборе 10-15%
Т.е. при самостоятельной замене аккумулятора вы можете сэкономить 300-400 грн
Но шансов получить проблем 50-60%
Какая стоимость замены аккумуляторов?
Например, цены замены аккумуляторов в Сервисном центре МастерФон:
- Замена акб оригинал Samsung A31 A32 A72 – 1550 грн
- Замена акб копия улучшенная, проверенная Samsung A31 A32 A72 – 950 грн
- Замена акб оригинал Redmi Note 8 pro – 1250 грн
- Замена акб копия улучшенная, проверенная Xiaomi Redmi Note 8 pro – 750 грн
https://www.masterfon.kiev.ua/
м. Дарница ул Гетьмана Павла Полуботко (Попудренко) 7а тел. (093) 756-13-22
м. Позняки ул. Мишуги 9а тел. Тел. (050) 255-48-36
м. Политехнический Институт пр. Берестейський (Победы) 33/1 тел. (067) 218-77-98