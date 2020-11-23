Соединенные Штаты близки к тому, чтобы обвинить 89 китайских компаний аэрокосмической и других отраслей в наличии связей с военными.

США намерены ввести запрет на продажу китайских товаров и технологий.

Об этом сообщает Reuters.

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По данным агентства, Соединенные Штаты близки к тому, чтобы обвинить 89 китайских компаний аэрокосмической и других отраслей в наличии связей с военными и тем самым ограничить их взаимодействие с американскими поставщиками.

Как отмечает агентство, если список компаний будет опубликован, это может еще сильнее обострить торговое напряжение между США и Пекином, а также нанести ущерб американским компаниям, которые продают детали и компоненты для китайской гражданской авиации другим китайским компаниям.

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Автор: УНИАН