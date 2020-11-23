США намерены ввести запрет на продажу китайских товаров и технологий.
Об этом сообщает Reuters.
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По данным агентства, Соединенные Штаты близки к тому, чтобы обвинить 89 китайских компаний аэрокосмической и других отраслей в наличии связей с военными и тем самым ограничить их взаимодействие с американскими поставщиками.
Как отмечает агентство, если список компаний будет опубликован, это может еще сильнее обострить торговое напряжение между США и Пекином, а также нанести ущерб американским компаниям, которые продают детали и компоненты для китайской гражданской авиации другим китайским компаниям.
Хронология событий
- 8 сентября 2020 года президент США Дональд Трамп заявил, что намерен ограничить экономические отношения США с Китаем.
- 15 декабря 2019 года США и Китай договорились о перемирии в торговой войне.
- 15 января 2020 года США и Китай подписали первую часть нового торгового соглашения.
- 6 февраля 2020 года Китай заявил о том, что вдвое снижает пошлины на импорт из США.
- 28 апреля 2020 года США ввели новые правила экспорта в Китай, Россию и Венесуэлу.
- 23 мая 2020 года США добавили к санкциям еще 33 компании Китая.
- 18 сентября 2020 года группа членов Сената Конгресса США от Демократической партии представила законопроект о выделении средств для противодействия экономической экспансии Китая. Речь шла о выделении более $350 млрд на протяжении десяти лет.
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