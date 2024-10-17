Предприятия опасаются, что они могут остаться без критически важных работников.

Остановка бронирования, которую инициировал Кабинет министров, является чрезвычайно серьезной проблемой, ведь предприятия могут остаться без критически важных работников. Поэтому власть должна проводить аудит предприятий, стратегичность которых вызывает подозрения, без прерывания процесса бронирования. Об этом представители украинских бизнес-ассоциаций говорили на пресс-конференции.

По словам президента ОП "Укрметаллургпром" Александра Каленкова, проблема, которая возникла с бронированием, наносит предприятиям больше вреда, чем блэкауты, ведь они рискуют остаться без самых ценных работников.

"Представители ТЦК просто идут в начале дня на нашу проходную, где идет тысяча людей, раздают повестки – и они выполнили свой план работы на месяц вперед. К чему это приводит? К нам не идут люди работать. Они боятся, что мы их не успеем забронировать. И это действительно случалось", – отметил он.

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Каленков также напомнил, что одно рабочее место в сталелитейной отрасли создает 7,5 рабочих мест в смежных отраслях. Поэтому закрытие предприятий в этой области из-за дефицита работников, который спровоцирует задержка бронирования, создаст кризис в экономике и социальной сфере, и приведет к падению бюджетных поступлений.

В то же время, представители бизнеса подчеркнули: проблему с бронированием действительно необходимо решить, ведь за последние несколько месяцев количество забронированных лиц увеличилось вдвое, что свидетельствует о манипуляциях с определением стратегичности предприятий. Однако эту проблему можно решить без остановки процесса бронирования, убеждены они.

"Если заболел палец, не обязательно отрезать целую ногу. Надо лечить палец. Мы согласны, что при определении критически важных предприятий, кто-то воспользовался дополнительным бронированием, и это проблема, которую нужно решать. Но для этого не надо останавливать бронирование. Ведь сейчас создан временной лаг, во время которого представитель ТЦК будет решать, кого из работников мобилизовать, а не руководство предприятия. И мы останемся без критически важных работников", – отметил председатель Ассоциации "Укрцемент" Павел Качур.

По мнению участников пресс-конференции, современный уровень цифровизации общества и наличие в Украине отдельного ведомства – Министерства цифровой трансформации – дает власти возможность максимально оцифровать данные обо всех украинских предприятиях, уровень их стратегичности и количество наемных работников. Такая понятная система позволила бы власти быстро реагировать на попытки манипуляций, а прозрачный бизнес, который работает, платит налоги и поддерживает обороноспособность, был бы защищен от остановок.

"За три года можно было сделать систему, при которой премьер-министр или профильный министр видели свои отрасли и четко понимали, какие предприятия действительно критические. Это позволило бы даже отслеживать, когда работнику исполняется, скажем, 60 лет, и его бронирование автоматически отменялось бы, и переходило на другую позицию", – говорит президент Украинского союза производителей строительных материалов Константин Салий.