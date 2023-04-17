Для Украины пришло время переосмыслить программу реформ, говорит премьер.

В рамках программы реформ правительство намерено разработать новую экономическую модель государства, согласно которой Украина должна стать "ресурсным центром Европы". Об этом сообщил в Телеграм премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Скоординировали потребности и сотрудничество по восстановлению [Украины] с ЕБРР, ЕС и Офисом реформ при Кабинете Министров. Широкомасштабная война создала новые вызовы и новые приоритеты работы, заставляющие переосмыслить роль проекта "Украинская архитектура реформ", – написал премьер.

По словам Шмыгаля, правительство намерено сосредоточить свою деятельность на десяти ключевых направлениях и реформах:

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разработка новой экономической модели Украины как ресурсного центра Европы;

реформа сектора гражданской безопасности;

обновление политики в отношении ветеранов;

реформа энергетики с упором на энергонезависимость и модернизацию;

восстановление;

масштабная социальная реформа;

поддержка бизнеса;

дальнейшая реформа образования;

реформа таможни;

реформа системы госуправления.

Восстановление Украины – последние новости

В этом году в Украине планируют потратить более 14 млрд долларов на срочное восстановление. По словам главы Минфина Сергея Марченко, приоритетными направлениями являются восстановление энергетической инфраструктуры, гуманитарное разминирование, восстановление поврежденного жилья, критической и социальной инфраструктуры.

Как рассказала заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, Вашингтон рассматривает возможность направить замороженные активы России на восстановление разрушенной инфраструктуры в Украине. Речь идет о сумме порядка 300 миллиардов долларов.

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