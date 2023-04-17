В рамках программы реформ правительство намерено разработать новую экономическую модель государства, согласно которой Украина должна стать "ресурсным центром Европы". Об этом сообщил в Телеграм премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Скоординировали потребности и сотрудничество по восстановлению [Украины] с ЕБРР, ЕС и Офисом реформ при Кабинете Министров. Широкомасштабная война создала новые вызовы и новые приоритеты работы, заставляющие переосмыслить роль проекта "Украинская архитектура реформ", – написал премьер.
По словам Шмыгаля, правительство намерено сосредоточить свою деятельность на десяти ключевых направлениях и реформах:
- разработка новой экономической модели Украины как ресурсного центра Европы;
- реформа сектора гражданской безопасности;
- обновление политики в отношении ветеранов;
- реформа энергетики с упором на энергонезависимость и модернизацию;
- восстановление;
- масштабная социальная реформа;
- поддержка бизнеса;
- дальнейшая реформа образования;
- реформа таможни;
- реформа системы госуправления.
Восстановление Украины – последние новости
В этом году в Украине планируют потратить более 14 млрд долларов на срочное восстановление. По словам главы Минфина Сергея Марченко, приоритетными направлениями являются восстановление энергетической инфраструктуры, гуманитарное разминирование, восстановление поврежденного жилья, критической и социальной инфраструктуры.
Как рассказала заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, Вашингтон рассматривает возможность направить замороженные активы России на восстановление разрушенной инфраструктуры в Украине. Речь идет о сумме порядка 300 миллиардов долларов.