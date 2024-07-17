Швейцария создала группу специалистов для расследования и обеспечения выполнения санкций.

Швейцария ввела санкции против России после вторжения в Украину в 2022 году, приняв новые меры в начале этого месяца. По состоянию на середину июля 2024 года страна открыла 56 производств о нарушении санкций, пишет Reuters со ссылкой на данные Государственного секретариата по экономическим вопросам (SECO).

Отмечается, что около половины производств было отменено, а по 15 – назначены штрафы, а другие – остаются под следствием. Однако SECO не назвала привлеченные сектора, ни отдельные компании, которые являются предметом расследования.

Ранее в этом году Швейцария заявила, что создала группу специалистов для расследования и обеспечения выполнения санкций, которые Берн ввел после вторжения Москвы в Украину.

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Санкции против РФ

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что не является сторонником ограничений, комментируя возможность ослабления санкций против России.

Ранее УНИАН писал, что связанная с Германией фирма помогает России обходить санкции. В логистический HT Rus предлагают клиентам из России услуги "параллельного импорта", то есть доставку товаров через третьи страны.

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