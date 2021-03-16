Сегодня реальные экологические проблемы в Украине замалчиваются, а государство сконцентрировано на постоянных проверках бизнеса, которые зачастую носят политический или экономический характер и не способствуют решению этих проблем.

Реализация экологической реформы, которая будет основана на государственно-частном партнерстве позволит решать реальные экологические проблемы в Украине, тогда как сейчас забота об экологии со стороны государства ограничивается постоянными проверками бизнеса, что не способствуют решению этих проблем.

Как сообщила в комментарии УНИАН, президент общественной организации "Живая планета" Светлана Березина, для решения экологических проблем государство должно сотрудничать с бизнесом, используя сбалансированные подходы, которые применяются в Европейском Союзе, а не кошмарить его постоянными проверками. При этом, по ее словам, бизнес тоже должен быть ответственным.

«В этой сфере должно быть государственно-частное партнерство. Я считаю наиболее правильным сбалансированные методы - метод кнута и пряника. С одной стороны, у бизнеса, который социально ответственный и который ориентирован на улучшение экологических аспектов своей деятельности, должны быть определённые преференции. Таких преференций может быть много. Но и бизнес должен быть ответственным, а не просто говорить, что мы хорошие, а нас кошмарит Государственная экологическая инспекция», - сказала Березина.

Такая система позволила бы решать реальные экологические проблемы, а не замалчивать их, как это происходит сейчас.

«Например, в Европе если предприятие добровольно внедряет систему экологического менеджмента и аудита – EMAS и с определённой периодичностью проходит экологический аудит, который подтверждает соответствие этой системе, то к нему проверки не приходят вообще. У нас EMAS нету. Государство должно разработать и принять такую систему», - отметила эксперт.

«Необходима реформа. Нужно собирать рабочую группу, привлекать бизнес, все компетентные в этой сфере органы власти. Должна быть разработана дорожная карта, куда мы идем, к чему мы хотим прийти. Несколько лет назад у нас была принята стратегия экологической политики, но не принят национальный план действий. Есть декларативный документ, под который нет дорожной карты. Красивые цели, которые сегодня не реализуются», - резюмировала она.

Как сообщал УНИАН, ранее президент Профессиональной ассоциации экологов Украины Людмила Цыганок сообщила, что постоянные проверки бизнеса в Украине под прикрытием заботы об экологии часто носят политический или экономический характер, что препятствует решению реальных проблем и дискредитируют само движение по охране окружающей среды.

Она отметила, что в первую очередь государство должно создать прозрачные и равные правила игры для всех. По ее словам, руководство страны должно разработать комплексную программу по охране окружающей среды, которая будет подкреплена реальными механизмами реализации и ответственностью за ее невыполнение.

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Автор: УНИАН