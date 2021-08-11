После объединения компаний количество клиентов у новой группы превысит 500 миллионов.

Американская компания NortonLifeLock, которая разрабатывает антивирусы, покупает чешского конкурента Avast за 8,6 миллиарда долларов.

После объединения количество клиентов у новой группы превысит 500 млн, сообщает Reuters.

Исполнительный директор NortonLifeLock Винсент Пилетт отметил, что его компания сильна в защите от похищения личных данных, тогда как Avast - в конфиденциальности.

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Avast называют "пионером" в так называемом сегменте freemium, который предусматривает бесплатные базовые функции программного обеспечения, и расширенный функционал за деньги. Как отмечает Reuters, по состоянию на конец 2020 года Avast имел 435 млн активных пользователей, 16,5 млн из которых пользовались платной версией антивируса.

В свою очередь Norton, ранее известный как Symantec, имеет только платные версии программного обеспечения, защищающие пользователей от вирусов, шпионских и вредоносных программ и других онлайн-атак.

По словам Пилетта, freemium и premium модели будут успешно сосуществовать в рамках одной компании.

После объединения двух компаний Винсент Пилетт останется на своей должности, а исполнительный директор Avast Ондржей Влчек получит место в совете директоров NortonLifeLock.

Объединенная компания будет иметь два главных офиса - в Праге, где базируется Avast, и в городе Темпе (Аризона, США). Количество сотрудников составит 5 тысяч, однако это число планируется сократить до 4 тыс. в течение двух лет после объединения.

Сделка будет оплачена частично наличными, частично - акциями NortonLifeLock. По словам Ондржея Влчека, акционеры Avast будут владеть 14-26% объединенной компании. Завершить сделку по покупке планируется в середине 2022 года.

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Автор: Александр Топчий