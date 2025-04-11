Частный сектор может стать драйвером реформирования отрасли строительства: предложения девелоперов

На Строительном форуме Forbes Development украинские девелоперы озвучили ключевые барьеры, сдерживающие развитие рынка недвижимости. Среди главных - непредсказуемость решений власти и отсутствие стабильности в разрешительной документации, что создает риски для инвесторов и бизнеса.

Игорь Никонов, основатель KAN Development, озвучил публичную позицию бизнеса относительно ситуации, в которой оказался рынок:

"Первое - не может никакой документ, выданный органом государственной власти, быть отозванным. Должно быть уголовное дело против того, кто его отозвал. Бизнес не должен нести убытки. Во-вторых, если у тебя выдан документ, то он должен быть железобетонным. Поэтому и банки должны воспринимать этот документ как конечный".

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Участники обсуждения отметили: сегодня инвесторы не готовы вкладывать в Украину, потому что видят незащищенность права собственности, непрогнозируемость градостроительной политики, незавершенность генпланов, неурегулированность памятникоохранного законодательства.

Ростислав Мельник, СЕО корпорации недвижимости РИЕЛ, добавил, что процесс согласования должен двигаться с двух сторон:

"Правила организации процессов в рынке сильно размазаны, несовершенны и неорганизованы. А это очень важная составляющая для того, чтобы системно развиваться. Я считаю, что мы являемся пожарными в своей отрасли, потому что постоянно боремся с пожарами [...]. Для того, чтобы появились средства, мировые банки, IFC и другие крупные финансовые организации, мы с властью обязаны сесть и выработать определенные правила. Они будут требовать от нас, чтобы мы были без КИФов, а мы будем требовать от власти внесения изменений в налоговое законодательство".

По словам спикеров, законодательные изменения относительно стабильности разрешительных документов и уважения к праву собственности должны стать приоритетом ближайшие полгода. Должна быть выстроена эффективная модель публично-частного партнерства. Это позволило бы запустить новые инструменты финансирования, восстановить доверие инвесторов и дать рынку девелопмента перспективу для восстановления и развития.

"Привлечение институционального иностранного капитала может стать гейм-ченджером", - сказал Роман Давимука, СЕО Avalon.

Елена Волошина, глава представительства IFC в Украине, отметила, что прямо сейчас идут переговоры международных институтов с правительством:

"Будем помогать правительству Украины в реформировании отрасли. Сформирована рабочая группа. Я очень верю в то, что реформы в Украине на самом деле будут делаться по инициативе частных секторов. И надеюсь, что частный сектор станет драйвером этой реформы".