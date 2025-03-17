Politico выяснило, почему Европа не ввела санкции против российского СПГ

Три года США и Евросоюз давили на Россию санкциями из-за вторжения в Украину. Все это может измениться в ближайшие месяцы, ведь нынешний глава Белого дома угрожает похоронить Москву в новых ограничениях и одновременно предлагает смягчить их в ходе переговоров.
Издание Politico пишет, что Европа снова зависит от прихоти Вашингтона.
"Поддержка США жизненно важна, потому что американские санкции - самые мощные", - говорит Мария Шагина, эксперт по санкциям Международного института стратегических исследований. "Без лидерства Вашингтона Европа окажется в затруднительное положении - сейчас существует большая вероятность того, что американские санкции будут отменены, а европейские не будут усилены".
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что он "абсолютно убежден в том, что есть возможность ввести гораздо более жесткие санкции, поскольку очевидно, что США также собираются это сделать, если Путин не изменит своей цели".
Однако Трамп может в любой момент сменить курс, предложив ослабить санкции в ходе двусторонних переговоров с Россией. Если это произойдет, ЕС лишится важнейшего рычага в своих усилиях по усмирению венгров. Учитывая, что для введения или продления ограничений блоку требуется единогласие, это может стать проблемой.
В феврале ЕС не включил в санкционный список запрет на российский СПГ, несмотря на давление, из-за переговоров с Трампом - Брюссель не хотел предлагать официальный запрет на московское топливо, пока не заключит газовую сделку с Вашингтоном.
Также на паузе находится "дорожная карта" по прекращению энергетической зависимости от РФ, которая, по словам официальных лиц, будет сосредоточена на экспорте газа, а также нефти и ядерных технологий. И в этом отчасти виноваты нерешенные энергетические переговоры с США. Решения Трампа по переговорам о СПГ и российским санкциям помогут наметить собственный энергетический курс ЕС.
Если американский лидер пойдет на сделку по СПГ, это поможет разморозить "дорожную карту" ЕС и даже может возобновить дебаты о постепенном отказе от российского СПГ. Если же переговоры ни к чему не приведут, то это значительно осложнит жизнь европейским странам.
Кроме того, Трамп может закрутить гайки теневому флоту России. Однако он также может легко отказаться от соглашения, а без американских санкций в отношении этих судов Европе будет трудно обеспечивать безопасность и обеспечить соблюдение потолка цен в 60 долларов за баррель, особенно учитывая, что эта схема уже дает сбои.
"Трамп прав в одном: пока цена на нефть не упадет ниже 40 долларов за баррель, экономика РФ будет устойчивой - проблема в том, что я сильно сомневаюсь, что Трамп заинтересован в серьезном экономическом давлении на Россию", - отмеила Шагина
Переговоры Трампа с Россией о прекращении огня станут определяющим фактором. Уже сейчас некоторые европейцы рассматривают возможность возвращения к российским энергоносителям в случае заключения мирного соглашения. Дипломаты из ряда стран утверждают, что сильная санкционная политика - это единственный способ обеспечить блоку право голоса на переговорах.
"Санкции могут быть ослаблены или отменены только в том случае, если Россия сможет возместить ущерб, нанесенный ею Украине, и заплатит за него", - заявил специальный представитель Латвии по санкциям Арис Вигантс, но даже в этом случае ЕС не может просто вернуться к довоенной жизни.
Снятие санкций с России - главные новости
Администрация нового президента США Дональда Трампа разрабатывает план потенциального ослабления санкций против Москвы в рамках восстановления отношений с Россией и попыткой положить конец российской агрессии в Украине.
Агентство Reuters писало, что Белый дом поручил Госдепу и Минфину подготовить список санкций, которые могут быть смягчены. Пока неизвестно, ослабление каких санкций администрация Трампа будет рассматривать в первую очередь и в какой мере.
Советник президента Украины Владимира Зеленского по вопросам санкционной политики Владислав Власюк отметил, что прежде чем смягчать санкции для РФ, США должны дождаться "конкретных шагов" от Кремля.