Politico выяснило, почему Европа не ввела санкции против российского СПГ

Союзники Украины опасаются непредсказуемости Трампа.

Три года США и Евросоюз давили на Россию санкциями из-за вторжения в Украину. Все это может измениться в ближайшие месяцы, ведь нынешний глава Белого дома угрожает похоронить Москву в новых ограничениях и одновременно предлагает смягчить их в ходе переговоров.

Издание Politico пишет, что Европа снова зависит от прихоти Вашингтона.

"Поддержка США жизненно важна, потому что американские санкции - самые мощные", - говорит Мария Шагина, эксперт по санкциям Международного института стратегических исследований. "Без лидерства Вашингтона Европа окажется в затруднительное положении - сейчас существует большая вероятность того, что американские санкции будут отменены, а европейские не будут усилены".

Видео дня

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что он "абсолютно убежден в том, что есть возможность ввести гораздо более жесткие санкции, поскольку очевидно, что США также собираются это сделать, если Путин не изменит своей цели".

Однако Трамп может в любой момент сменить курс, предложив ослабить санкции в ходе двусторонних переговоров с Россией. Если это произойдет, ЕС лишится важнейшего рычага в своих усилиях по усмирению венгров. Учитывая, что для введения или продления ограничений блоку требуется единогласие, это может стать проблемой.

В феврале ЕС не включил в санкционный список запрет на российский СПГ, несмотря на давление, из-за переговоров с Трампом - Брюссель не хотел предлагать официальный запрет на московское топливо, пока не заключит газовую сделку с Вашингтоном.

Также на паузе находится "дорожная карта" по прекращению энергетической зависимости от РФ, которая, по словам официальных лиц, будет сосредоточена на экспорте газа, а также нефти и ядерных технологий. И в этом отчасти виноваты нерешенные энергетические переговоры с США. Решения Трампа по переговорам о СПГ и российским санкциям помогут наметить собственный энергетический курс ЕС.

Если американский лидер пойдет на сделку по СПГ, это поможет разморозить "дорожную карту" ЕС и даже может возобновить дебаты о постепенном отказе от российского СПГ. Если же переговоры ни к чему не приведут, то это значительно осложнит жизнь европейским странам.

Кроме того, Трамп может закрутить гайки теневому флоту России. Однако он также может легко отказаться от соглашения, а без американских санкций в отношении этих судов Европе будет трудно обеспечивать безопасность и обеспечить соблюдение потолка цен в 60 долларов за баррель, особенно учитывая, что эта схема уже дает сбои.

"Трамп прав в одном: пока цена на нефть не упадет ниже 40 долларов за баррель, экономика РФ будет устойчивой - проблема в том, что я сильно сомневаюсь, что Трамп заинтересован в серьезном экономическом давлении на Россию", - отмеила Шагина

Переговоры Трампа с Россией о прекращении огня станут определяющим фактором. Уже сейчас некоторые европейцы рассматривают возможность возвращения к российским энергоносителям в случае заключения мирного соглашения. Дипломаты из ряда стран утверждают, что сильная санкционная политика - это единственный способ обеспечить блоку право голоса на переговорах.

"Санкции могут быть ослаблены или отменены только в том случае, если Россия сможет возместить ущерб, нанесенный ею Украине, и заплатит за него", - заявил специальный представитель Латвии по санкциям Арис Вигантс, но даже в этом случае ЕС не может просто вернуться к довоенной жизни.

Снятие санкций с России - главные новости

Администрация нового президента США Дональда Трампа разрабатывает план потенциального ослабления санкций против Москвы в рамках восстановления отношений с Россией и попыткой положить конец российской агрессии в Украине.

Агентство Reuters писало, что Белый дом поручил Госдепу и Минфину подготовить список санкций, которые могут быть смягчены. Пока неизвестно, ослабление каких санкций администрация Трампа будет рассматривать в первую очередь и в какой мере.

Советник президента Украины Владимира Зеленского по вопросам санкционной политики Владислав Власюк отметил, что прежде чем смягчать санкции для РФ, США должны дождаться "конкретных шагов" от Кремля.

Вас также могут заинтересовать новости: