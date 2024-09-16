Покупка недвижимости в Испании для украинцев

Основатель международного агентства недвижимости Deniz Estate Юрий Грушецкий отвечает на вопросы о том, как проходит процедура приобретения жилья в Испании, какие расходы несет покупатель и о многом другом.
Могут ли украинцы покупать недвижимость в Испании
Чтобы стать собственником недвижимости в Испании, необязательно быть гражданином этой страны или иметь вид на жительство. Для покупки жилья достаточно открыть счет в одном из местных банков и подписать договор купли/продажи с продавцом.
Преимущества покупки испанской недвижимости для украинских граждан
Юрий Грушецкий выделяет несколько преимуществ, которые побуждают украинцев купить жилье на Пиренейском полуострове:
- Стабильная экономика.
- Доступные цены на жилье.
- Возможность оформить ВНЖ.
- Большой выбор недвижимости.
- Приемлемые потребительские цены.
- Мягкий климат.
- Легкая адаптация.
- Возможность оформить ипотеку.
Процедура покупки
Перво-наперво Юрий советует сразу определиться с типом недвижимости (квартира, коттедж, вилла и т.д.). Самостоятельный поиск экономит деньги, но рискуете столкнуться с мошенниками. Лучше доверить выбор профессионалам.
Непосредственно процесс купли/продажи проходит в несколько этапов:
1. Подготовка:
- Получите NIE в иммиграционном отделении полиции.
- Откройте банковский счет в Испании и переведите деньги для покупки.
2. Предварительный договор:
- Подпишите предварительный договор с задатком (обычно 10% от стоимости).
- Недвижимость снимается с продажи и резервируется за вами.
3. Заключение сделки:
- Подпишите окончательный договор купли-продажи у нотариуса.
- Передайте оставшуюся сумму, получите документы и ключи.
4. Регистрация права собственности:
- Зарегистрируйте сделку в государственном реестре (до 3 месяцев).
Какие нюансы могут появиться при оформлении сделки
При оформлении сделки купли-продажи могут возникать скрытые расходы, такие как услуги нотариуса, налоги, пошлина за регистрацию и, если покупка осуществляется с ипотекой, расходы на оценку жилья, предупреждает Юрий.
Перед подписанием договора важно:
- Проверить недвижимость: Узнайте количество собственников, наличие обременений, залогов и задолженностей. Вся информация доступна в выписке из реестра.
- Проверить соответствие площади: По закону допустимо расхождение до 10% между документами и реальными размерами жилья. Если расхождение больше, могут возникнуть штрафы.
Расходы и налоги
- IVA — налог на добавленную стоимость, уплачивается в размере 10% от кадастровой стоимости апартаментов.
- AJD — гербовый сбор, рассчитывается по ставке от 0,5 до 1,5% от цены покупки. Каждый испанский регион самостоятельно устанавливает размеры этого взноса.
Главный государственный сбор на вторичном рынке — это ITP (налог на передачу недвижимости). Как и в случае с гербовым сбором, его ставка устанавливается автономными сообществами на свое усмотрение и варьируется от 6 до 11%.
Помимо уплаты основных налогов, каждый год собственник недвижимости должен выплачивать муниципальный налог IBI, который рассчитывается по ставке от 0,4 до 1,1%. Если квартира сдается в аренду, владелец отдает государству 24% от суммы дохода.
Полезные советы украинским покупателям
Чтобы подобрать хорошую квартиру, воспользуйтесь следующими рекомендациями:
- Местоположение недвижимости.
- Инфраструктура.
- Удаленность от моря.
- Проверяйте нет ли проблем с окупасами.
Перспективы рынка недвижимости Испании на ближайшие годы
Юрий Грушецкий считает, что популярность местной недвижимости среди нерезидентов будет только расти из-за повышения количества цифровых кочевников и реализация международных проектов в сегменте "для пожилых людей".
Чтобы выгодно и безопасно купить квартиру в Испании, вы всегда можете обратиться к помощи агентства Deniz Estate. Оставляйте заявку на сайте компании, а менеджеры свяжутся с вами для обсуждения всех деталей. Специалисты помогут с выбором подходящих апартаментов, предоставят консультации по особенностям приобретения испанского жилья и обеспечат профессиональное сопровождение сделки.