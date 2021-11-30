Для полноценной работы завода нужно около 50-60 тыс. т лома в месяц, отметил руководитель аналитического центра CMD-Ukraine.

Покупка и перезапуск электрометаллургического завода "Электросталь" в Курахово крупнейшей в Украине ломозаготовительной компанией "Укрмет" приведет к усугублению дефицита металлолома на украинском рынке. Поэтому для стабилизации работы металлургической отрасли правительству необходимо ограничить экспорт лома.

Об этом говорится в статье Бизнес-портала UAprom "Продажа "Электростали": почему украинским металлургам грозит дефицит металлолома". По информации издания, донецкий бизнесмен Игорь Андреев в конце осени 2021 года продал долгое время простаивавшую "Электросталь" компании "Укрмет".

"Для полноценной работы завода потребуется порядка 50-60 тыс. т металлолома в месяц, – сообщил руководитель аналитического центра CMD-Ukraine Игорь Гужва. – В годовой проекции мы выходим на цифру в 1,1-1,2 млн т (вместе с экспортом). Такого дополнительного объема на украинском рынке просто нет".

Согласно данным Ассоциации "Укрметаллургпром", два года подряд ломосбор в Украине обновлял антирекорд: в 2019 году он составил 3,1 млн т, в 2020-м – 2,9 млн т. В 2021 году ситуация с заготовкой лома стабилизировалась, за 10 месяцев она составила 3,2 млн т.

"Но украинские металлурги это абсолютно не почувствовали, поскольку большую часть прироста ломосбора "съел" экспорт сырья в Турцию и Приднестровье. По итогам января-октября экспорт металлолома взлетел в 15,5 раза, до 0,5 млн т. Это рекордный показатель за последние несколько лет. Поэтому единственный способ сохранить работающими все метпредприятия Украины и перезапустить "Электросталь" – это ограничить экспорт металлолома", – уверен И. Гужва.

Владимир Головко, руководитель Центра политического анализа, указывает еще и на "внешнюю" угрозу для украинских металлургов. "17 ноября ЕС ввел фактически ручное управление запретом на экспорт лома, исходя из экологических соображений. Россия с января поднимает экспортную пошлину до заградительного уровня. Поэтому метзаводы Турции будут еще агрессивнее заходить в Украину и забирать металлолом. Таким образом, вполне реально, что зимой (вдобавок к энергетическому кризису) мы получим кризис еще и в металлургическом комплексе", – допускает он.

Издание напоминает, что "Укрметаллургпром" с лета неоднократно обращался к правительству Украины с призывом ввести запрет на экспорт металлолома. "Однако чиновники так и не смогли принять решение. В итоге металлурги накануне тяжелого зимнего периода вынуждены работать фактически "с колес", без стратегических запасов. Но в следующем году метпредприятиям понадобиться больше лома, и, если отток сырья не остановить, ряду заводов придется останавливаться", – пишут журналисты.

Автор: Иван Бойко