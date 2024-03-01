При разработке новых механизмов мобилизации нужно действовать осторожно, чтобы не спровоцировать остановку украинских предприятий из-за дефицита работников, ведь именно работающая экономика является залогом победы. Об этом заявил генеральный директор Федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак.

"Упор в законопроекте о мобилизации должен быть направлен, прежде всего, на привлечение к обороне Украины тех людей, которые официально не работают. Потому что мы очень обеспокоены сложившейся ситуацией – когда для того, чтобы выполнить необходимые мобилизационные задачи, прежде всего территориальные центры комплектования обращаются к крупным и средним предприятиям, ведь это откровенно проще, чем пытаться привлечь в армию людей, которые официально не трудоустроены", – пояснил Гусак.

По его убеждению, такой подход к мобилизации может привести к тому, что предприятия потеряют много своих работников, и будут вынуждены прекратить производство.

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"Это будет означать для Украины потерянные рабочие места, потерянные налоги, а затем – сниженную обороноспособность. Потому что для того, чтобы украинское войско могло успешно воевать, нужна работающая экономика", – подчеркнул он.

В то же время он отметил, что экономическое бронирование, которое сейчас разрабатывается в правительстве, и предусматривает отсрочку от службы тех украинцев, чья зарплата превышает 35 тыс. грн, не является совершенным, ведь наши предприятия пока не имеют достаточно средств для такого подхода.

"Экономический подход в данном виде мы не поддерживаем. Потому что считаем, что это приведет лишь к увеличению финансовой нагрузки на предприятия, но не решит проблем мобилизации", – резюмировал Гусак.

Напомним, Европейская бизнес ассоциация призвала украинскую власть создать действительно работающие, сбалансированные нормы мобилизации, которые не парализуют работу части страны, и ее экономики. Ведь нынешние инициативы, находящиеся в разработке, могут привести к переходу большой части экономики в "тень" для сохранения работников.