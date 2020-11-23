Народный депутат акцентировала, что масла в огонь добавляет и ситуация с введением кассовых аппаратов.

Вновь избранные депутаты местных советов Одесской области от ОП-ЗЖ инициировали создание штаба поддержки бизнеса, пострадавшего от пандемии. Такое решение было принято после общения с предпринимателями одесского рынка «7-й километр», вышедшими 22 ноября на акцию протеста против карантина выходного дня и введения кассовых аппаратов.

Об этом на своей странице Facebook сообщила народный депутат от ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ Татьяна Плачкова.

Политик подчеркнула, что карантин выходного дня уже ударил по малому и среднему бизнесу настолько жестоко, что вынуждает предпринимателей выходить на новые и новые протестные акции. Разочарование и понимание, что с проблемами люди остаются один на один, все больше нагнетает напряженность в общественных настроениях в стране.

«Малый и средний бизнес взывает к здравому смыслу. Они бьют в набат.

В ноябре принято говорить о революциях. Но неужели они становятся губительным трендом», - отметила она.

Народный депутат акцентировала, что масла в огонь добавляет и ситуация с введением кассовых аппаратов. В сегодняшних условиях для малого и среднего предпринимательства - это смерть. Протесты становятся все масштабнее, количество нерешенных проблем накатывается лавиной, а власть при этом занимает страусиную позицию.

«Люди не видят от власти поддержки. Обещания, слова. Но ними сыт не будешь. Поэтому депутаты местных советов Одесчины от ОП-ЗЖ инициировали создание штаба, чтобы вместе с предпринимателями вырабатывать механизмы поддержки ФОПов, добиваться от центральной власти конкретных действий по защите бизнеса в карантинное время, в том числе, выделения обещанной компенсации. Времени ждать у людей нет, поэтому мы будем делать все от нас зависящее, чтобы защитить ядро украинской экономики и экономическое будущее нашей страны», - резюмировала Татьяна Плачкова.

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Автор: УНИАН