Импорт энергетического угля в ЕС из Австралии, ЮАР и Индонезии, которые традиционно снабжали азиатские рынки, увеличился в разы за четыре месяца после февраля прошлого года, отметил Дмитрий Коваленко.

Этой зимой Россия предрекла всем европейским странам, что они "замерзнут", если не снимут санкции. Вместо этого компании-поставщики энергоносителей переориентировали свои логистические цепочки. Наиболее маневренным компаниям, которые знают, чего хотят клиенты, удалось нарастить и укрепить бизнес. Среди таких группа компаний Adelon, в которую входят Adelon AG та PGIP.

"Импорт энергетического угля в ЕС из Австралии, ЮАР и Индонезии, которые традиционно снабжали азиатские рынки, вырос более чем в 11 раз за четыре месяца после февраля 2022 года. Самый главный вопрос, который нужно было решить, - логистика. В основном среди клиентов нашей компании европейские предприятия, но есть и заводы из Индии и Китая. Конечно, заказчик говорит, какую марку угля он хочет, и мы обязаны удовлетворить этот спрос. Везем уголь из ЮАР, США, Австралии, Колумбии", - рассказал бенефициар группы компаний Adelon Дмитрий Коваленко.

Если обычно Россия обеспечивала около 70% потребностей ЕС в энергетическом угле, то после полномасштабного вторжения все изменилось. И трейдеры искали новые направления поставок, так, Adelon предложила своим клиентам Колумбию, ЮАР, Танзанию, Австралию, Новую Зеландию, Индонезию.

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Но и этого было недостаточно, например, для Польши, рассказывает Дмитрий Коваленко, разработали инновационное логистическое решение.

"Польские порты - Свиноуйсьце, Гдыня и Гданьск были предназначены, в первую очередь, для экспорта. Проблема была в том, где хранить сырье и в наличии глубоководных причалов. Специалисты компаний Adelon AG и Polska Grupa Importowa Premium sp. z o.o. разработали и внедрили новый тип перевалки на рейде с судна на судно. Это помогло разгрузить порты. Действует эта схема так: крупные суда вместимостью 50 000 - 60 000 тонн причаливают в порту, и на более мелкие суда вместимостью 5 000 - 15 000 тонн перегружается уголь. Таким образом союзники Украины смогли благополучно пережить зиму и дальше развиваться без российских энергоносителей", - поделился он.

Сегодня самое время всем предприятиям обратить внимание на тонкие места, уверен Дмитрий Коваленко. Чтобы конкурировать с цивилизованным миром, нужно уметь вовремя перестроиться и перейти на более высокотехнологичное производство, менее энергоемкое.