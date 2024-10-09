Правительство завершает подготовку проекта постановления о локализации в оборонных закупках для легкой промышленности.

Во время круглого стола по проблемам оборонных закупок, состоявшегося во вторник, 8 октября, представители Кабинета министров заявили о намерении в ближайшее время расширить перечень продукции, подпадающей под норму о локализации. В список войдет продукция легкой промышленности для нужд Сил обороны. Это позволит украинским производителям конкурировать с импортерами продукции из Вьетнама, Турции, Китая и Бангладеш.

Заместитель министра экономики Надежда Бигун сообщила, что министерство поддерживает идею бизнеса о том, что армию должны обеспечивать реальные производители, а не посредники. Она подтвердила, что правительство завершает подготовку проекта постановления о локализации в оборонных закупках для легкой промышленности.

Владимир Даценко, ответственный в Минэкономики за публичные закупки, пояснил, что в настоящее время готовятся изменения к постановлению №1275, касающемуся оборонных закупок в период военного положения. В постановлении будет определено обязательное применение критерия оценки локализации производства (25%). Также будут предусмотрены механизмы контроля для предотвращения злоупотреблений.

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Генеральный директор Государственного оператора тыла Арсен Жумадилов также поддержал идею. "Мы поддерживаем требование локализации и будем применять ее с следующего года как квалификационное требование в качестве неценового критерия", — отметил он.

Александр Соколовский, глава комитета по оборонным закупкам легкой промышленности при Федерации работодателей Украины, уверен, что локализация позволит защитить рабочие места украинцев, наполнить бюджет и своевременно обеспечить Силы обороны качественной украинской продукцией.

Справка. Локализация — это процесс увеличения доли отечественной продукции или услуг в производстве товаров за счет использования местных ресурсов, материалов, комплектующих и рабочей силы. В экономическом контексте локализация направлена на поддержку национального производства, снижение зависимости от импорта и создание рабочих мест.