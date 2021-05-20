Тест оценивает 21 профессиональную цифровую компетенцию.

Министерство цифровой трансформации запустило на онлайн-платформе «Дія.Цифрова освіта» национальный тест на цифровую грамотность для учителей - «Цифрограм для учителей».

Об этом сообщила пресс-служба ведомства на своем сайте.

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Тест оценивает 21 профессиональную цифровую компетенцию, которые сгруппированы в 5 областей: «Учитель в цифровом обществе», «Профессиональное развитие», «Использование и анализ цифровых ресурсов», «Обучение и оценивание учеников», «Развитие цифровой компетентности учащихся».

После прохождения национального теста каждый педагог получит электронный сертификат.

Отмечается, что тест для учителей разработан экспертами Академии цифрового развития на основе рамки профессиональных компетенций для учителей.

Цифровая грамотность в Украине

Ранее в мае Министерство цифровой трансформации запустило новую версию национального теста на цифровую грамотность «Цифрограм 2.0» на онлайн-платформе «Дія.Цифрова освіта». Тест предусматривает проверку базовых знаний и навыков цифровой грамотности в 6 сферах: «Основы компьютерной грамотности», «Информационная и медиаграмотность. Умение работать с данными», «Создание цифрового контента», «Коммуникация и взаимодействие в цифровом обществе», «Безопасность в цифровой среде», «Решение технических проблем. Обучение в течение жизни в цифровом обществе».

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Автор: Павел Степанец