Группа Метинвест Рината Ахметова и Министерство предприятий и производства Италии подписали историческую декларацию о строительстве крупного завода по производству зеленой стали в городе Пьембино. Подписание состоялось во время встречи правительств Италии и Украины в Риме.

Проект стоимостью 2,5 млрд евро предусматривает создание одного из самых современных заводов по производству зеленой стали в Европе мощностью 2,7 млн тонн в год. Завод будет использовать технологии на основе электродуговых печей и вторичного сырья, в частности лома, чугуна и железа прямого восстановления, которые будут поставляться из Украины. Строительство планируется начать в начале 2025 года, а производство стали - в конце 2027 года.

До начала 2025 года планируется подписать программное соглашение. Этот документ будет определять конкретные действия, в частности концессию на рекультивацию земель, контракты по развитию через Национальное агентство по вопросам внутренних инвестиций и экономического развития Invitalia, меры по обеспечению занятости, инициативы в сфере возобновляемой энергетики и улучшения портовой инфраструктуры.

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Проект уже достиг определенных успехов. Итальянское государственное кредитно-экспортное агентство SACE и ведущие банки, в частности Cassa Depositi e Prestiti, официально выразили заинтересованность в предоставлении финансовой поддержки. Администрация портовой системы Северного Тирренского моря подтвердила соответствие проекта своим планам развития, а Metinvest-Adria достигла соглашения с металлургической компанией JSW Steel Italia S.p.A. по обеспечению доступа к промышленным зонам.

"Это соглашение является важным шагом к созданию одного из самых устойчивых металлургических заводов в Европе. Проект поможет укрепить итальянскую металлургическую промышленность и горнодобывающую отрасль Украины, и продемонстрирует потенциал сотрудничества в содействии промышленному развитию. Мы выражаем благодарность всем участникам, в частности MIMIT, региону Тоскана и муниципалитету Пйомбино, за их поддержку", - отметил генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков.

Как известно, с начала полномасштабного вторжения компания Метинвест направила на помощь Украине и ее гражданам уже 8 млрд грн. Из них 4,4 млрд грн - это средства на нужды армии, в рамках милитарной инициативы "Стальной Фронт Рината Ахметова". Также с начала войны компания перечислила более 50 млрд грн налогов и сборов в бюджеты всех уровней в Украине.