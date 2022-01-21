За прошлый год компания улучшила условия труда 5 тысяч металлургов.

На двух предприятиях "Метинвеста" - меткомбинатах имени Ильича и "Азовстали" - отремонтировали помещения, в которых трудятся сотрудники. На это за 2021 год выделили 60 миллионов гривен.

В частности, установлены кондиционеры. Капитальные ремонты бытовых помещений на меткомбинате Ильича обошлись "Метинвесту" на более чем 20 млн грн.

В этих помещениях было установлено современное оборудование, а ремонт проводился из качественных материалов.

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"Поскольку во многом именно от комфортной обстановки в бытовых помещениях зависит с каким настроением сотрудники идут на рабочие места и собираются домой, эти изменения очень позитивно приняты коллективом", — сообщила исполняющий обязанности директора по персоналу и соцвопросам меткомбината имени Ильича Елена Кондалова.

На "Азовстали" в рамках ремонта отремонтированы бытовые помещения, душевые, раздевалки, санузлы, ввели в эксплуатацию обновленные комнаты приема пищи. В эти помещения установили новую технику.