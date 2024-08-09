Киевстар с 2022 года предоставил помощи на более чем 2 млрд грн

С начала полномасштабного вторжения компания Киевстар стала активным участником общенационального сопротивления агрессору. За 29 месяцев войны объемы помощи Киевстар ВСУ, абонентам, обществу превысили сумму в 2,1 млрд грн.

Основной фокус помощи Киевстар - обеспечение гуманитарных потребностей ВСУ. Так, в рамках совместной инициативы с фондом Вернись живым "Нам здесь жить" 146 инженерно-саперных групп ВСУ получили транспорт, оборудование и защитное снаряжение - вклад компании и ее сотрудников в этот проект превысил 32 млн грн. Более 50 млн грн выделено Киевстар для приобретения комплексных аппаратных связи (КАЗ) для подразделений воздушных сил ВСУ, которые прикрывают небо над Одесской, Николаевской, Херсонской, а также частью Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областей. Благодаря благотворительным СМС и подключению Суперсилы "Помощь ВСУ" абоненты оператора перечислить 80 миллионов гривен помощи с февраля 2022 г. Кроме этого, мобильный оператор реализует комплексную программу реинтеграции ветеранов "4.5.0. Наконец-то дома".

Не менее важной для компании является поддержка медицинских учреждений, где лечатся воины ВСУ, а также гражданские, пострадавшие в результате действий агрессора. В частности Киевстар за свой счет построил сети интернета для ряда госпиталей, а также перечислил 20 млн грн на закупку медицинского оборудования для блока детских ожогов центра "Незламні" во Львове. 10 млн грн - недавний вклад компании в общенациональное дело восстановления детской больницы "Охматдет".

Киевстар поддерживает обучение и развитие образования в Украине. Так, совместно с благотворительной платформой dobro.ua компания реализует образовательную инициативу для детей, потерявших одного или обоих родителей во время войны, цель которой обеспечить IT-образованием 340 юношей и девушек старшей школы, подопечных БФ "Дети Героев". Вклад Киевстар в этот проект составляет 5,8 млн грн. Кроме того, оператор в рамках услуги Киевстар ТВ предоставляет бесплатный доступ к образовательному контенту, с целью помочь студентам и школьникам осваивать учебные программы.

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Киевстар заботится о восстановлении и развитии цифровой инфраструктуры страны. Так для этого выделено 300 млн грн фонду "United-24". Компания поддерживает абонентов в прифронтовых и деоккупированных населенных пунктах, предоставляя бонусы и услуги без дополнительной оплаты.

Киевстар является важной инфраструктурной компанией, которая предоставляет в Украине критически важные услуги телекоммуникаций. За более чем 25 лет работы Киевстар построил 60 тысяч базовых станций мобильной связи, 14,9 тысяч технологических площадок, проложено более 40 тысяч километров волоконно-оптических линий.

Справка о Киевстар

Киевстар - крупнейший украинский оператор электронных коммуникаций, который по состоянию на июнь 2024 года обслуживал более 23 млн абонентов мобильной связи и более 1 млн абонентов "Домашнего Интернета". Компания предоставляет услуги с использованием широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 4G, Big Data, Cloud solutions, сервисы для киберзащиты, цифровое ТВ и др. Киевстар развивает в Украине новые телеком технологии и в течение 2023-2027 годов планирует инвестировать в это направление 1 млрд долл США. Компания помогает Украине преодолевать вызовы военного времени и за последние два года выделила более 2 млрд грн для поддержки ВСУ, абонентов, на реализацию социальных проектов. Акционер Киевстар - международная Группа VEON. Акции Группы находятся на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). Киевстар 26 лет работает в Украине и признан крупнейшим налогоплательщиком на телеком-рынке, лучшим работодателем и социально ответственной компанией. Дополнительная информация: pr@kyivstar.net, www.kyivstar.ua

Дополнительная информация: pr@kyivstar.net, www.kyivstar.ua