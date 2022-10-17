В компании Schneider Electric всегда понимали, что самое ценное — это люди. Поэтому после 24 февраля был создан внутренний фонд поддержки для украинских сотрудников.

После 24 февраля 2022 г., условия работы украинского бизнеса кардинально изменились. Как найти точку опоры и продолжать деятельность в кризисных условиях — расскажем на примере компании "Шнейдер Электрик Украина", ведущего мирового оператора рынка автоматизации и энергоменеджмента.

В компании Schneider Electric всегда понимали, что самое ценное — это люди. Поэтому после 24 февраля был создан внутренний фонд поддержки для украинских сотрудников. Людям помогли с эвакуацией в безопасные места, а тем, кто выехал за границу, предоставили временное жилье. Также были сделаны все необходимые выплаты сотрудникам. Кроме первоначального пожертвования в размере 1 млн. евро, была запущена внутренняя краудфандинговая кампания, позволяющая всем работникам поддержать своих украинских коллег и их семьи неограниченной суммой.

Международная корпорация Schneider Electric также организовала благотворительную инициативу по поддержке украинских граждан. В рамках этой инициативы Schneider Electric передали электрическое оборудование стоимостью 4 млн. евро, чтобы возобновить энергоснабжение и вернуть свет в дома более 1,5 млн украинцев оставшихся без света в 1300 городах. Это автономные средства освещения и электропитания — их получили территориальные общины, где пока невозможно восстановить электричество. Также предоставили оборудование для восстановления поврежденных магистральных сетей и электроподстанций энергоснабжения по всей Украине. Schneider Electric уже передала две партии электрического оборудования ДТЭК для восстановления поврежденных электросетей. Первая партия оборудования использовалась в таких городах, как Ирпень, Буча, Бородянка Киевской области, а также в Павлограде Днепропетровской области. Вторая партия оборудования уже передана на Восток и Юг Украины, в частности в Николаевскую область. В ближайшее время ожидается третья партия поставки оборудования в наиболее пострадавшие населенные пункты Украины.

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Сегодня компания Шнейдер Электрик Украина продолжает активно работать, внося свой вклад в энергонезависимость и будущее стабильное развитие Украины, предлагая высокотехнологичные решения в области энергосбережения, что особенно актуально накануне предстоящего зимнего периода. Одно из таких решений — IntenCity, новое здание будущего с нулевым выбросом СО2. Поскольку на здания приходится почти 40% глобальных выбросов СО2 и более 30% энергозатрат, индустрия требует массового внедрения цифровых технологий для получения более эффективных результатов, прогнозируя и минимизируя отходы. Стратегия Schneider Net Zero Building решает эту проблему, помогая зданиям сокращать отходы, декарбонизироваться и достигать целевых показателей углеводородной нейтральности, с помощью передовых решений EcoStruxure™.

В IntenCity применяются активные мероприятия для уменьшения выбросов СО2, которые появляются в результате операционной деятельности, путем сокращения потребления электроэнергии и перехода от использования энергии от ископаемого топлива на электроэнергию, выработанную возобновляемыми источниками. В IntenCity также есть возможность отслеживать и составлять отчеты по ключевым показателям эффективности энергии и уровню углеводорода в цифровом формате, используя подключенные устройства, периферийное управление и расширенную аналитику. Проект IntenCity, реализованный в Гренобле, Франция, недавно получил престижную награду — премию World Changing Ideas Awards 2022.