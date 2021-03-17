Также правительство уволило председателя и заместителя Государственной инспекции градостроительства Украины.

Кабинет министров на сегодняшнем заседании назначил Артемия Ершова заместителем министра инфраструктуры Украины.

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан на своей странице в Facebook.

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По словам Мокана, также на сегодняшнем заседании Кабмин временно возложил обязанности председателя Государственного агентства рыбного хозяйства Украины на первого заместителя агентства Олега Баздуганова.

Кроме того, правительство уволило Юрия Васильченко с должности председателя Государственной инспекции градостроительства Украины в связи с ликвидацией этого государственного органа. Также с должности его заместителя был уволен Сергей Пархомов.

Также, в связи с ликвидацией органа, была уволена председатель Государственной сервисной службы градостроительства Украины Наталья Дюжилова.

Что этому предшествовало

В марте 2020 года Кабинет министров принял решение о ликвидации Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) и создании центрального органа исполнительной власти - Государственной сервисной службы градостроительства Украины (Госсервисстрой).

10 марта Кабинет министров уволил Анну Чуклину с должности председателя Государственного агентства рыбного хозяйства Украины.

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Автор: Павел Степанец