На рост инфляции будут влиять, в частности, увеличение расходов бизнеса и повышение акцизов.

В ближайшие месяцы инфляция будет умеренно расти из-за ряда факторов, но в следующем году рост цен начнет замедляться. Об этом рассказал глава Нацбанка Андрей Пышный во время брифинга.

"Инфляция будет умеренно расти в ближайшие месяцы из-за расширения совокупного спроса вследствие бюджетных расходов, увеличения расходов бизнеса на оплату труда и электроэнергию, повышения акцизов. Однако взвешенная монетарная политика НБУ и уменьшение внешнего ценового давления будут способствовать постепенному замедлению инфляции и ее возвращению к цели 5% в течение следующих лет", - сказал он.

Так, правление Национального банка приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 13%. Отмечается, что это решение будет способствовать постепенному возвращению инфляции к цели 5% в последующие годы и поддержит устойчивость валютного рынка.

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Пышный также добавил, что для достижения цели НБУ, в частности, будет поддерживать контролируемую ситуацию на валютном рынке.

Он отметил, что в августе потребительская инфляция выросла до 7,5% в годовом измерении, что было близко к июльскому прогнозу НБУ. По словам Пышного, рост потребительских цен обусловлен влиянием худших урожаев этого года, увеличением расходов бизнеса на продовольственное сырье, энергию и оплату труда, а также эффектами от ослабления обменного курса гривны в предыдущие месяцы.

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По данным Госстата, инфляция на потребительском рынке в августе, по сравнению с августом прошлого года, ускорилась до 7,5% (после 5,4% в годовом измерении в июле). По сравнению с июлем, инфляция в августе составила 0,6%, с начала года - 4,9%. Больше всего в августе (на 7,1% и 5,2%) подорожали яйца и овощи. В то же время на 7,4% снизились цены на фрукты.

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