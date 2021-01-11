Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск, заявил, что планирует продать все свое имущество. Вырученные деньги он хочет направить на заселение Марса.
Об этом сообщает Business Insider.
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Маск хочет направить как можно больше денег на колонизацию Красной планеты. Поэтому он планирует продать «все материальные активы», а вырученные деньги направить на организацию колоний.
«Я останусь практически без собственности, имеющей денежную ценность, кроме акций компаний. Если я устану на работе, я спокойно останусь спать на фабрике или в офисе. Конечно же, мне нужно какое-то жилье, чтобы там жили мои дети. Для этого я сниму жилье или еще как-нибудь выкручусь», — заявил Маск.
Что этому предшествовало
В мае 2020 года Маск говорил о подобных планах, заявив, что у него «не будет дома». С тех пор он продал несколько домов, выручив около $100 млн.
«Я думаю, что человечеству важно стать космической цивилизацией. Для строительства города на Марсе потребуется много ресурсов. Я хочу вложить в это столько денег, сколько смогу. Я лишь пытаюсь объяснить, что для меня это действительно серьезное дело», — заявил Маск.
Как менялась позиция Tesla в рейтинге
- По состоянию на 1 июля 2020 года, Tesla стала самой дорогой автомобильной компанией мира.
- В июле 2020 года Маск занял седьмое место в рейтинге самых богатых людей планеты. По версии Bloomberg, Маск обошел в рейтинге инвестора Уоррена Баффета.
- 21 июля 2020 года Маск впервые вошел в пятерку самых богатых людей планеты.
- 18 августа 2020 года Илон Маск вошел в четверку богатейших людей мира.
- 9 сентября 2020 года из-за обвала акций Илон Маск за один день потерял $16,3 миллиарда.
- 17 ноября 2020 года на фоне включения Tesla в S&P 500 акции компании стремительно пошли вверх.
- По состоянию на 22 декабря 2020 года акции Tesla подешевели после включения в индекс S&P 500.
- По состоянию на 10 января 2021 года состояние Илона Маска превысило 200 миллиардов долларов.
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