Маск планирует продать активы, а вырученные деньги направить на организацию колоний.

Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск, заявил, что планирует продать все свое имущество. Вырученные деньги он хочет направить на заселение Марса.

Об этом сообщает Business Insider.

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Маск хочет направить как можно больше денег на колонизацию Красной планеты. Поэтому он планирует продать «все материальные активы», а вырученные деньги направить на организацию колоний.

«Я останусь практически без собственности, имеющей денежную ценность, кроме акций компаний. Если я устану на работе, я спокойно останусь спать на фабрике или в офисе. Конечно же, мне нужно какое-то жилье, чтобы там жили мои дети. Для этого я сниму жилье или еще как-нибудь выкручусь», — заявил Маск.

Что этому предшествовало

В мае 2020 года Маск говорил о подобных планах, заявив, что у него «не будет дома». С тех пор он продал несколько домов, выручив около $100 млн.

«Я думаю, что человечеству важно стать космической цивилизацией. Для строительства города на Марсе потребуется много ресурсов. Я хочу вложить в это столько денег, сколько смогу. Я лишь пытаюсь объяснить, что для меня это действительно серьезное дело», — заявил Маск.

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Автор: УНИАН