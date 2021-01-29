Сеть уже имеет в Украине 3 пункта выдачи продукции.

Крупнейшая в мире торговая сеть по продаже мебели и товаров для дома IKEA 1 февраля откроет в Киеве, в торгово-развлекательном центре Blockbuster Mall, свой первый магазин в Украине.

Об этом сообщила пресс-служба компании на своей странице в соцсети Instagram.

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«Счастливы сообщить, что 1 февраля IKEA будет приветствовать покупателей в киевском city store, который откроется в Blockbuster Mall. Это первый офлайн-магазин в Украине, и мы с нетерпением ждем начала этого нового раздела в истории IKEA», - сказано в сообщении.

Отмечается, что магазин будет работать с 10:00 до 22:00 со строгим соблюдением противоэпидемических мероприятий.

«Согласно действующим ограничениям, в магазине смогут находиться максимум 500 человек одновременно», - сказано в сообщении.

Приход IKEA в Украину

В 2019 году IKEA подписала договор на открытие магазина площадью около 6 тысяч квадратных метров в ТРЦ Blockbuster в Киеве. В целом IKEA пыталась зайти на украинский рынок на протяжении 15 лет. Сначала компания хотела открыть магазин в Украине в 2005 году, затем - в 2007 и 2008 годах.

Планировалось, что первый украинский магазин IKEA будет открыт в столичном Ocean Mall в конце лета 2019 года.

В мае 2020 года IKEA запустила в Украине интернет-продажи своей продукции.

10 июля 2020 года IKEA назвала новую дату открытия первого магазина в Украине.

Что такое IKEA

Крупнейшая в мире торговая сеть по продаже мебели и товаров для дома IKEA была создана в Швеции в 1943 году. В настоящее время общее количество магазинов группы IKEA с учетом франшиз составляет 403 единицы в 49 странах мира. В Киеве компания имеет 3 пункта выдачи продукции.

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Автор: Павел Степанец