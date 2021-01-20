Эксперты обращают внимание, что позиция Украины в международном арбитраже заведомо проигрышная, поэтому нужно просто прекратить незаконное давление на китайских акционеров «Мотор Сич», и прекратить подыгрывать Богуслаеву.

Министерство юстиции за деньги украинцев хочет нанять себе юридического советника, который будет сопровождать дело в международном арбитраже по иску китайских инвесторов ПАО «Мотор Сич» о компенсации $3,5 млрд за рейдерский захват их предприятия бывшим владельцем Вячеславом Богуслаевым.

Министерство юстиции подготовило проект правительственного постановления, которое позволит потратить на услуги юристов миллионы долларов из бюджета, сообщают "Українські новини".

«Как я и прогнозировал — Украина и каждый из нас, ее граждан, уже начинает рассчитываться за схему Богуслаева и Порошенко, которые заблокировали китайские инвестиции в «Мотор Сич». Услуги по сопровождению дел в международном арбитраже — дорогое удовольствие, например госкомпания Нафтогаз заплатила в 2015 году зарубежным юристам за сопровождение международного арбитража против Газпрома около $ 3 млн. Пользы эти расходы никому не принесли, разве что самим зарубежным юридическим советникам и чиновникам, которые их нанимали», — прокомментировал просьбу Минюста о выделении бюджетных денег президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Как известно, китайские инвесторы, которые купили акции компании «Мотор Сич» у ее экс-владельца Вячеслава Богуслаева, на протяжении нескольких лет не могут получить доступ к управлению компанией. Акции находятся в аресте по инициированному Службой безопасности уголовному делу: само дело на протяжении более 3,5 лет не расследуется СБУ, но аресты акций не позволяют провести собрание акционеров, акционеры не могут получить дивиденды или сменить менеджмент, назначенный много лет назад Богуслаевым. Деятельность ПАО «Мотор Сич» на протяжении многих лет заблокирована — китайские инвесторы квалифицируют такие действия Украины и ее правоохранительных органов как незаконная экспроприация инвестиций и обратились в международный арбитраж. Там за нарушение украинскими чиновниками и правоохранителями межправительственного соглашения между Украиной и Китаем о защите и поощрении инвестиций с Украины могут взыскать компенсацию в размере 3,5 млрд долларов.

«Благодаря такой ситуации, в которую Украина влезла вместе со своими правоохранителями, полный контроль над «Мотор Сич» сохранился в руках Богуслаева и его менеджмента. Богуслаев взял у китайцев миллиард долларов за акции и инвестиции на развитие, а акционеров буквально кинул — они отстранены от управления предприятием», — рассказал Охрименко.

Андрей Семидидько, исполнительный директор Антирейдерского союза предпринимателей Украины, назвал происходящее на «Мотор Сич» «самым грубым в истории Украины нарушением прав акционеров», а этот рейдерский захват предприятия осуществлен при поддержке силовиков. Как сказал Семидидько, действия СБУ со всей очевидностью подтверждают, что Служба подыгрывает Богуслаеву, чтобы он и далее мог контролировать «Мотор Сич» вопреки воле новых владельцев контрольного пакета акций и всех остальных миноритарных акционеров компании.

Охрименко добавляет, что в такой ситуации противодействие иску китайских акционеров в международном арбитраже — это швыряние Министерством юстиции миллионов долларов на ветер.

Схожего мнения придерживаются и другие эксперты, и обращают внимание, что позиция Украины в международном арбитраже заведомо проигрышная, поэтому нужно просто прекратить незаконное давление на китайских акционеров «Мотор Сич», и прекратить подыгрывать Богуслаеву.

Как рассказал Радио Свобода бывший министр экономики Павел Шеремета, $ 3,5 млрд, которые китайцы хотят взыскать с Украины за рейдерский захват Богуслаевым «Мотор Сичи» — это огромные средства для страны. Для сравнения он напомнил, что годовая программа с МВФ подписана на сумму $ 5 млрд. По его мнению, Украина, как это часто бывает, проиграет международный арбитраж, поэтому «мировая» с бизнесменами из КНР предпочтительнее.

«[Международный арбитражный] суд будет учитывать дух и букву закона, в рамках которого действовали китайцы и Богуслаев (бывший владелец ПАО «Мотор Сич»), который продавал эту компанию. А дух и буква закона в этой ситуации — на стороне китайцев. Соглашение [о продаже акций] уже состоялась. Факт продажи [акций] уже есть, — пояснил соучредитель «Украинского института будущего» Юрий Романенко. — Украина и без этого в «красной зоне» у китайцев после срыва контрактов по поставке зерна [на $ 3 млрд в 2014 году]».

Охрименко добавляет, что средствами украинцев, которые Минюст потратит на юристов в международном арбитраже новая власть пытается прикрыть и свое участие в схеме Богуслаева по захвату «Мотор Сич» после ее продажи иностранным инвесторам: «В противозаконном противодействии новым акционерам были задействованы все сверху донизу — от Порошенко, без ведома которого СБУ не делает таких вещей, до руководителей и следователей самой СБУ, потом Офис Генпрокурора, Антимонопольный комитет, суды — вся государственная вертикаль «измазалась» в этом деле», — подчеркнул эксперт.

В ответ на просьбу прокомментировать правительственную инициативу о создании специальной комиссии для проверки иностранных инвестиций в стратегические предприятия, которая получила бы право блокировать сделки по их покупке, Охрименко заметил, что в случае с «Мотор Сич» эта комиссия уже не поможет.

«Власть уже осознала, что китайские инвесторы и Ярославский «дожмут» сделку с акциями «Мотор Сич» либо через арбитраж, либо через суды или другими законными методами. Украинской власти нечего противопоставить Ярославскому и китайским инвесторам — сделка-то законна, и законно «открутить» ее нельзя — это открыто признали в Вашингтоне. Создание такой комиссии, это, скорее попытка власти подстраховаться на будущее, а заодно создать механизм, чтобы избегать персональной или ведомственной ответственности за подобные решения по блокированию инвестиций — попросту размыть ответственность в безликом коллегиальном органе», — пояснил Охрименко действия правительственных чиновников.

В ответ на вопрос, не будет ли такая сложная система инвестирования и размытого регулирования отпугивать бизнесменов от инвестирования в Украину, Охрименко пошутил: «У нас чем больше ведомств, занимающихся инвестициями, тем меньше самих инвестиций. Смотрите, придумали «инвестняни» — по итогам 2020 года приток иностранных инвестиций измеряется сотнями миллионов, хотя были заявления правительственных чиновников про $ 6 млрд. А когда в Украине лет десять назад или немного меньше вообще не было никаких «инвестнянь» — в экономику страны по разным каналам приходило $ 10-20 млрд иностранных инвестиций в год. Вот вам и диагноз для «инвестнянь» и инвестиционного климата».

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Автор: УНИАН