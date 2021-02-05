Эксперт отметил, что Кудрявцев до сих пор имеет влияние на ГАСИ.

Бывший председатель Государственной архстройинспекции Алексей Кудрявцев должен понести уголовную ответственность за свою коррупционную деятельность. Об этом на своей Facebook-странице сообщил политический эксперт Виктор Таран.

"В декабре 2018, более двух лет назад, правительство уволило Алексея Кудрявцева с должности председателя Государственной архстройинспекции (она же - ГАСИ). Формальным основанием стал выявленный факт подделки Кудрявцевым диплома о высшем образовании. А ведь стоит вспомнить, что за три месяца до того, в сентябре 2018 года, тогдашний генпрокурор Юрий Луценко прямо назвал ГАСИ самой коррумпированной структурой. Поэтому на самом деле Кудрявцева уволили именно ради вычищения Инспекции от коррупции. И уже тогда в кулуарах поползли разговоры насчет того, что даже подделка диплома должностным лицом столь высокого ранга - это уже повод для привлечения к уголовной ответственности. Но что-то тогда не задалось", - рассказал он.Читайте также"У коррупции нет шансов": Кудрявцев прокомментировал старт работы электронного кабинета застройщика

Эксперт отметил, что Кудрявцев до сих пор имеет влияние на ГАСИ.

"Прошло два года, о Кудрявцеве уже понемногу начали забывать. Но он на самом деле никуда не исчезал и продолжал все это время "пастись" на нивах ГАСИ, расставляя там своих людей. Апофеозом этих процессов стало назначение и. о. главы инспекции Ирины Король, близкой к Кудрявцеву. И вдруг фальшивый диплом вынырнул из небытия и громко "аукнулось" господину Алексею. Ведь несколько дней назад стало известно, что офис генпрокурора сообщил Кудрявцеву о подозрении именно по этому делу! Мало того - он был объявлен в розыск, ведь на вызовы в ОГП он не реагировал", - пояснил Таран.

Блогер отметил, что Кудрявцев должен оказаться за решеткой.

"Лично меня очень радует, что дело против коррумпированного чиновника не было похоронено. Уверен, что за свою коррупционную деятельность в ГАСИ Кудрявцев должен сидеть за решеткой - пусть даже поводом для этого служит лишь подделка диплома. Теперь главное его разыскать и довести дело до суда", - резюмировал Таран.

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Автор: УНИАН