Сеть "Сільпо" выделила 100 миллионов гривень на борьбу с коронавирусом

Национальная сеть супермаркетов «Сільпо» выделила 100 миллионов гривень на борьбу с коронавирусом.

"Как ответственный бизнес, мы не можем оставаться в стороне ситуации", — говорит Александр Прядухин, директор розничной торговли сети «Сільпо».

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По его словам, более 13 миллионов гривень сетью уже направлены на оплату 12 высококачественных аппаратов искусственной вентиляции легких HAMILTON швейцарского производства. После поступления в Украину это оборудование установят в больницах Киевской, Винницкой, Кировоградской, Черновицкой и Ивано-Франковской областей.

Отмечается, что в консультациях с Министерством здравоохранения «Сільпо» определяет наиболее эффективные сценарии распределения помощи. В первую очередь она будет направлена ​​на закупку оборудования для больниц и средств защиты медицинского персонала.

Справка. «Сільпо» — одна из крупнейших национальных сетей продовольственных супермаркетов Украины. Была основана в 1998 году. По состоянию на февраль 2020-го насчитывает 260 супермаркетов, включая 4 деликатес-маркета Le Silpo. Входит в одну из крупнейших торгово-промышленных групп Украины Fozzy Group.

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